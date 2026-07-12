Eigentlich hat Elke Strugger Lehramt Deutsch und Psychologie studiert. Vier Jahre stand sie tatsächlich vor der Klasse in einer Mittelschule, dann zog es sie zu den Wechselblütlern: Im Reptilienzoo Happ hielt sie 15 Jahre lang vormittags Vorträge über Reptilien und Amphibien, nachmittags übernahm sie deren Fütterung. Auch Pferde begleiten ihr Leben. Als Reitinstruktorin, an der Militärakademie ausgebildet, lebt sie ihre Leidenschaft zu Pferden mit ihrem Friesen Romke aus.

Seit ihrem 18. Lebensjahr wohnt die 64-Jährige in einer Klagenfurter Wohnung, in der von Anfang an Hunde immer ihren Platz hatten. Nie Rassehunde oder Hunde, die gerade im Trend waren, vielmehr nahm sie Tiere auf, die als schwierig galten oder dem Tod entkommen waren. „Das war für mich immer gelebter Tierschutz“, sagt sie. Auch ihr aktueller Begleiter Flocke ist eine Rettungsgeschichte: Als Welpe wurde der Mischling in Bosnien aus einer Mülltonne gerettet, kam ins Tierheim „Garten Eden“ und wurde von drei Besitzern wieder zurückgegeben, bevor er bei Strugger sein endgültiges Zuhause fand.

Training auch im Alltag

Zur Rettungshundebrigade kam sie im Jahr 2019 durch Tochter Alissa, die selbst in einer Staffel aktiv war. Aus dem ersten Kontakt wurde rasch eine neue Leidenschaft und ein ehrenamtliches Zuhause in der Staffel Feldkirchen. Der Weg zum einsatzfähigen Rettungshundeteam war lang. Fünf Jahre trainierten Strugger und Flocke konsequent, bis sie 2024 zugelassen wurden. Zwei Mal pro Woche stehen je drei Stunden verpflichtendes Training mit Unterordnung und Suche am Programm. „Eigentlich trainieren wir jeden Tag daheim, bei Spaziergängen und am Wochenende bei Ausflügen“, erzählt Strugger. Flocke ist ein Flächensuchhund. Ohne individuelle Witterung einer vermissten Person kann er zwei bis drei Hektar Gelände selbstständig absuchen.

Seit zweieinhalb Jahren ist Strugger in der neu gegründeten Staffel Klagenfurt stellvertretende Staffelführerin und Hundetrainerin. Dabei kommt ihr die Arbeit und die Ausbildung mit Pferden zugute: „Geduld, Konsequenz und ein feines Gespür für die Tiere sind die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Ausbildung.“

Acht gemeinsame Einsätze haben Strugger und Flocke bereits absolviert, weitere 25 Einsätze begleitete sie als Helferin. Gesucht werden Wanderer, die sich verlaufen haben, demente Menschen, die abgängig sind, oder Verschüttete. Der Einsatzbefehl kommt über eine App am Handy. Wer verfügbar ist, meldet sich zurück und erhält weitere Instruktionen. Besonders fordernd sind Nachteinsätze, wenn Mensch und Hund im Stockdunkeln systematisch Gelände absuchen.

Nicht immer endet eine Suche erfolgreich. Doch gerade die Hoffnung, helfen zu können, treibt Strugger an, mit Flocke bis ans Limit zu gehen. Und warum macht sie das? „Ich hatte in meinem Leben und mit meiner Tochter viel Glück, dass ich der Allgemeinheit etwas zurückgeben möchte“, sagt sie. Das Ehrenamt sei für sie keine Einbahnstraße. „Ich bekomme viel mehr zurück, als ich investiere.“ Freundschaften, Dankbarkeit und das Wissen, gebraucht zu werden, bestärken sie.