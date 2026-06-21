Heike Glantschnig hatte Glück. Sie wuchs in privilegierten Verhältnissen auf, umgeben von einer Familie, die auf sie achtet und liebt. Dass das nicht selbstverständlich ist, wusste sie schon immer, seit vier Jahren aber ein Stück mehr. So lange ist die 27-Jährige bereits Teil der Organisation Sindbad.

Der Verein nimmt junge, unsichere Menschen zwischen 13 und ungefähr 19 Jahren bei der Zukunftsgestaltung an der Hand. Glantschnig macht das als eine von rund 30 Mentoren in Klagenfurt. Bis zu zwölf Monate steht sie ihrem Mentee zur Seite, unterstützt ihn oder sie bei der Suche nach einer neuen Schule, einer Lehrstelle und bei vielen weiteren Problemen im Leben eines Teenagers. Die Jugendlichen, die sich bei Sindbad Hilfe suchen, stammen oft aus zerrütteten Familien oder haben Migrationshintergrund. „Wir sind ihr Anker und fahren gemeinsam in einen sicheren Hafen“, sagt Glantschnig.

Mentorrolle als Ausgleich zum Beruf

Viele Stunden klebt sie tagtäglich vor ihrem PC. Das ehrenamtliche Mentoren-Programm ist für die Selbstständige in der IT-Branche ein Ausgleich. „Ich bin ein sehr sozialer Mensch und dachte mir, dass ich der Gesellschaft etwas zurückgeben möchte“, sagt die 27-Jährige, die deshalb im Jahr 2022 bei Sindbad angedockt ist. Kurzzeitig führte sie sogar den Standort in Klagenfurt, heute dient die Mentorin zusätzlich als Hub-Leiterin auch den Mentoren-Teams als Ansprechpartnerin.

Seit 2022 engagiert sich Glantschnig bei Sindbad in Klagenfurt © Thomas Hude

Je nach betreutem Schützling variieren Glantschnigs Aufgaben, die gemeinsam gesteckten Ziele und der Weg dorthin. „Es gibt Wochen, da sitzt man bei der Suche nach einer Lehrstelle täglich zusammen. Und dann gibt es Wochen, in denen man nur über das Handy miteinander schreibt“, erzählt die Hundebesitzerin. Die ehrenamtliche Tätigkeit verlangt ihr Geduld und Flexibilität ab. „Man benötigt auch eine entsprechende Frusttoleranz. Wenn sich ein Jugendlicher irgendwann nicht mehr bei dir meldet, darf man das nicht persönlich nehmen“, sagt Glantschnig. Umso größer ist dann die Freude, wenn die gesteckten Ziele nach einem Jahr erreicht werden.

Nicht nur die Jugendlichen lernen von der Mentorin, auch sie selbst wächst mit den Aufgaben. Glantschnig rät jedem, der seine Persönlichkeit weiterentwickeln und über den Tellerrand hinaus blicken möchte, als Mentor oder Mentorin einzusteigen: „Dieser Austausch mit anderen Menschen gibt einem sehr viel.“