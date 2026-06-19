Es war ein Unfall, der weit über die Grenzen Ebenthals für Aufsehen gesorgt hat. Am 9. April war der 16-jährige Felix Plieschnegger mit seinem Leichtmotorrad auf der L100 Miegerer Straße in Rain in Ebenthal unterwegs. In einer Linkskurve kam er zu Sturz, rutschte mit beiden Rädern unter einen entgegenkommenden Pkw und verstarb an Ort und Stelle. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ermittelte daraufhin wegen des Vergehens der grob fahrlässigen Tötung gegen den in den Unfall involvierten Pkw-Lenker.

Jetzt steht fest: Das Ermittlungsverfahren wurde eingestellt. Das bestätigt Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, der schon im Vorfeld von einer in derartigen Fällen routinemäßigen Einleitung eines Ermittlungsverfahrens sprach. Im Zuge dessen holte die Staatsanwaltschaft ein Kfz-technisches und ein gerichtsmedizinisches Gutachten ein. Der Kfz-technische Sachverständige kam in seinem Gutachten zum Entschluss, dass der Beschuldigte mit ziemlicher Sicherheit weder mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war noch ihm ein Reaktionsverschulden oder ein weiteres Fehlverhalten anzulasten sei. „Vielmehr geriet der Verstorbene aufgrund eines Fahrfehlers auf die Gegenfahrbahn“, sagt Kitz. Somit wurde das Verfahren bereits am 9. Juni eingestellt.

Gedenkfahrt am 17. Geburtstag

Damit schließt sich aus juristischer Sicht das letzte Kapitel dieses Unfalls, der Wellen geschlagen hat. Exklusiv sprachen die Eltern des 16-Jährigen Anfang Mai, ein Monat nach dem Unfall, mit der Kleinen Zeitung über die letzten gemeinsamen Stunden mit ihrem Sohn sowie über den großen Zuspruch, den sie in den Wochen darauf erfahren durften. Die Freunde des Verstorbenen veranstalteten am 19. Mai eine Gedenkfahrt durch Ebenthal und Klagenfurt. 250 Moped- und Motorradfahrer erwiesen ihm an jenem Tag, an dem der Teenager seinen 17. Geburtstag gefeiert hätte, die letzte Ehre.