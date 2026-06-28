Wie man aus wenig viel macht, weiß Friederike Lepuschitz wie keine Zweite. Früher gehörte das zu den beruflichen Aufgaben der Bankangestellten, nicht minder erfolgreich multipliziert sie auf freiwilliger Basis weiter. Vor gut 20 Jahren schloss sich die Klagenfurterin dem Besuchsdienst des Roten Kreuzes an. Was mit drei Personen begann, wuchs unter ihrer Ägide auf über 70 Kollegen.

Seit Beginn obliegt ihr die Führung des Besuchsdienstes in der Stadt und den Klagenfurter Umlandgemeinden. „Es ist eine intensive, aber schöne Aufgabe“, sagt Lepuschitz, die die Organisation der über 70 freiwilligen Helferinnen und Helfer sowie rund 90 Klientinnen und Klienten innehat. Einmal pro Woche fahren Lepuschitz und ihre Kollegen zu ihren Klienten, um mit ihnen zu lachen, zu singen oder zu spielen. Am wichtigsten ist aber die Gabe, gut zuhören zu können. „Die Klienten kommen zu Wort, erzählen von ihrer Jugend, ihrem früheren Berufsleben oder von Dingen, die sie bewegen“, sagt Lepuschitz.

Tragische Schicksale gehören zu ihrem Alltag

In der Regel sind ihre Klienten über 80 Jahre alt. Tragische Schicksale führen auch dazu, dass deutlich jüngere Personen ihre Hilfe in Anspruch nehmen. Etwa dann, wenn jemand nach einer Krankheit aus dem Berufsleben gerissen wird und der gewohnte Kontakt zu den Kollegen verschwindet. Greift man dann nicht ein, folgt die Einsamkeit mit all ihren tragischen Auswirkungen. Der Besuchsdienst des Roten Kreuzes soll genau das verhindern. „Redet man mit den Menschen und ist man gemeinsam aktiv, dann werden sie auch fitter. Die Wertschätzung, die sie von uns erfahren, wirkt sich auf die Gesundheit aus“, sagt Lepuschitz, die es sich zur Aufgabe macht, Abwechslung ins Leben anderer zu bringen. „Wir sorgen dafür, dass mehr Sonne ins Haus kommt.“

Der 77-Jährigen ist es ein Anliegen, ihrem Nächsten zu helfen. Dazu fühlt sich die gebürtige Oberösterreicherin verpflichtet. Das Ehrenamt, das sie seit 20 Jahren voller Freude ausüben darf, gebe aber auch ihr viel zurück. „Ich mache das aus Dankbarkeit für ein gesundes Leben und weil es mir einfach gut geht“, erzählt die äußerst aktive Pensionistin. Denn koordiniert sie nicht ihr großes Team, betreibt sie sportliche Aktivitäten, besucht ein Klassikkonzert oder schwimmt im Wörthersee.