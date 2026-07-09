Die Umwandlung des Krankenhauswesens im Bezirk Liezen ist in vollem Gange. Das Abkommen mit Oberösterreich zur Übernahme von Patienten ist bereits in Kraft. Jenes mit Salzburg wurde letzte Woche unterschrieben und wird hinsichtlich Geburten noch diesen Oktober, hinsichtlich Allgemeinchirurgie mit Juli nächsten Jahres wirksam. Für die grüne Mark fallen dafür jährlich Kosten von 3,8 Millionen beziehungsweise einer Million Euro an.

Plan B mit einem bezirksweiten Spitalsnetz anstelle eines Leitspitals in Stainach-Pürgg sieht aber bekanntlich auch einen Umbau des Landeskrankenhauses in Rottenmann vor. 12 bis 16 Jahre soll dieser dauern und bis zu 150 Millionen Euro kosten. Eine genauere Summe, so Kages-Vorstand Ulf Drabek im April, könne man erst nennen, wenn der Sanierungsbedarf feststehe. Dieser wird mittels Bauteilöffnungen festgestellt.

Bauteilöffnungen und Erstmaßnahmen

Von denen bereits diverse vorgenommen worden seien, zum Beispiel an der Fassade und an Zwischendecken, wie die Kages auf Anfrage mitteilt. Ein Abschlussbericht sei „bis Herbst dieses Jahres zu erwarten“. Außerdem würden schon derzeit und noch bis Jahresende auch „erkannte erforderliche Sofortmaßnahmen im Bereich der technischen Gebäudeausstattung“ umgesetzt werden, etwa die Erneuerung von Lüftungsanlagen oder die Umrüstung von Beleuchtungskörpern.

In den Planungen für die Umbauarbeiten werde man auch die Verkehrs- und Parkplatzsituation berücksichtigen, versichert die Kages. Diese sei mittels Patientenbefragung diesen Juni erhoben worden. Erst kürzlich hatte ein Leser in einem Brief an die Kleine Zeitung den Mangel an Parkplätzen rund um den Krankenhausstandort kritisiert.

Ob Bettenmangels heimgeschickt?

Was das Spitalsnetz ebenso mit sich bringen wird beziehungsweise schon bringt: weniger Krankenhausbetten im Bezirk. In der Klinik Diakonissen in Schladming werden die derzeit noch etwa 100 Betten auf etwas mehr als 50 reduziert. Im Kages-Spitalsverbund Rottenmann-Bad Aussee stellt sich die Situation wie folgt dar: Im Paltental wird die Zahl zwar von derzeit 136 auf 141 steigen, im Ausseerland aber sind es bereits seit dem Inkrafttreten des RSG 2030 mit 1. April statt rund 50 nur mehr 20.

Ein brisantes Minus, nicht nur angesichts der Gesundheitsreform des Bundes, die bis 2040 die Schließung von Spitälern mit weniger als 180 Betten vorsieht, sondern auch in Zusammenhang mit einem offenen Brief, der die Kleine Zeitung kürzlich ereilte. In diesem, der unter anderem auch an Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl ging, schildert Erich Kößler aus St. Gallen den Fall einer Bekannten, die im Juni im LKH Rottenmann keine Aufnahme erfahren habe – weil keine Betten mehr frei gewesen seien.

Rückkehr um halb zwei in der Nacht

Die fast 89-Jährige sei von ihrem Hausarzt zur Abklärung einer Auffälligkeit eingewiesen worden. Die Rettung habe die bettlägrige Frau am Nachmittag ins Spital und ob Bettenmangels mitten in der Nacht wieder zurückgebracht. Um 1.30 Uhr sei sie wieder zuhause gewesen. Für die Patientin sei das mit großen Strapazen verbunden gewesen, kritisiert Kößler. Die weitere Abklärung habe sie daraufhin im benachbarten Niederösterreich, im LKH Waidhofen an der Ybbs, vorgenommen.

Die Kages bestätigt den Vorfall und bedauert, dass dieser als belastend empfunden wurde. Dass keine Betten mehr freigewesen wären, stimme jedoch nicht. Der Grund für die nicht erfolgte stationäre Aufnahme sei schlichtweg gewesen, dass es keine medizinische Indikation dafür gegeben habe. Der zuständige Primar habe mit den Angehörigen auch bereits ein klärendes Gespräch geführt.

Vom Gespräch und der Argumentation, dass das Vorgehen medizinisch vertretbar gewesen sei, berichtet auch Kößler im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Er bleibt aber dabei: „Es kann nicht sein, dass man eine fast 89-Jährige um halb zwei in der Nacht wieder heimschickt.“ Auch das Büro von Landesrat Kornhäusl habe auf seinen offenen Brief reagiert und Verständnis für seinen Unmut gezeigt. Aus diesem heißt es, dass man die Kages mit der Prüfung des Sachverhalts beauftragt habe.