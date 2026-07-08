Es herrschte Fassungslosigkeit bei steirischen Beamten, genauso wie in der steirischen Politik. Soeben waren die Ergebnisse einer Gesundheitsreform im Bund bekannt geworden. Gesundheitsministerin Korinna Schumann stützte sich dabei auch auf ein Papier, das prägende Gesundheitsinstitutionen in Österreich unter Führung der Gesundheit Österreich verfasst hatten. Damit lag auch ein 55-seitiges Papier am Tisch, das viele interessante Ideen und ebenso viel Sprengstoff birgt. Denn begleitet wurden die Ideen von mehr Primärversorgungseinheiten (bis zu 900 als primäre Patientendrehscheibe) oder neuen Fachärztezentren (75 Gesundheitsversorgungszentren, mit Gruppenpraxen und Ambulatorien) von einem Satz, der alles überlagerte: Jene Spitäler, die zu wenige Fächer im Portfolio haben oder unter 180 Betten zählen, sollen bis 2040 geschlossen werden. Bundesweit betroffen sind über 60 Kleinspitäler.

Also begann man in der Steiermark zu rechnen: Konzentriert man sich ausschließlich auf den Standort und nicht auf die sieben steirischen Spitalsverbünde, dann müssten gleich mehrere Landesspitäler geschlossen werden, weil sie entweder nur Teilversorger sind oder die Bettenuntergrenze nicht überschreiten. Es wäre ein Kahlschlag zu befürchten. Mit einem weiten Interpretationsspielraum und dem Erfassen der Verbünde müssten immer noch die Spitäler in Vorau, ein Teil des GGZ in Graz (fondsfinanziert), das NTK in Kapfenberg (unter Umständen auch als Spezialversorger) zum Beispiel ihre Türen für immer schließen.

Ein brisantes Politikum liegt wieder einmal in der Region Liezen: Das groß angekündigte Spitalsnetz in der Region, als Ersatz für das Leitspital gedacht, müsste laut den Vorgaben bis 2040 ebenso geschlossen werden. Denn man kommt in der Planung für das neue Spitalsnetz (Rottenmann/Bad Aussee zusammen) auf 175 Betten, liegt also unter der 180er-Grenze.

Pikantes Detail am Rande: Das ursprünglich geplante dortige Leitspital wäre mit 240 geplanten Betten nie infrage gestellt worden, aber die Steirer-FP hat es ja bekannterweise zu Fall gebracht. Und der von der FP-VP-Regierung initiierte Plan-B – als Ersatz für das Leitspital – wurde ausgerechnet mit Hilfe des Gesundheit-Österreich-Chefs Herwig Ostermann auf 175 Betten ausgelegt.

Die Reaktionen in Österreich ließen nicht lange auf sich warten. „Ein Drüberfahren, wie das von Ministerin Schumann via Medien angedeutet wurde, wird es mit der Steiermark sicher nicht geben“, erklärte Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (VP) scharf. Auch aus Kärnten und aus dem Burgenland kamen sofort Absagen an die Pläne der Bundesregierung, genauso wie aus Oberösterreich. Da half es auch nichts, dass Schumann und SP-Parteichef Babler ausrückten, und erklärten, dass kleine Spitäler eben nicht geschlossen werden sollen.

Da muss man sich freilich fragen: Warum hat man dann das Fächerportfolio und die 180-Betten-Grenze für die Schließung von kleineren Spitälern überhaupt thematisiert – es ist ja eine Folge einer völlig neuen Struktur, die man bis 2040 mit Facharztzentren und Primärversorgungszentren aufbauen möchte. Und das Eine gibt es nicht ohne das Andere.

Der scheidende Kages-Vorstandsvorsitzende Gerhard Stark hat jahrelang an Planungsmodulen gearbeitet, den Ärztemangel mit hochkomplexen Modellrechnungen zum Beispiel vorausgesagt. Über die Bettengrenze und die Planung bis 2040 schüttelt er den Kopf: „Da merkt man die Irrationalität wieder, weil die Medizin sich dramatisch verändert. Planungen über so einen langen Zeitraum sind unmöglich und unseriös, ich werde mich nicht in das Geheule der klugen Menschen hineinbegeben. Was das Gesundheitssystem braucht, ist eine Beweglichkeit und eine rasche Reagierbarkeit und nichts in Beton zu gießen.“

Die Entwicklungen, die der Bund anstoßen möchte, sind in der Steiermark längst im Gange. Der alte Plan mit nur sieben Spitälern in der Steiermark auszukommen, wurde in sieben Verbünde gegossen, ohne ein Spital zu schließen – dafür wurden gegenseitige Logiken geschaffen, jeder Verbund besitzt ein Hauptspital und spezialisierte Dependancen.

In Zahlen ausgedrückt: „Wir haben ein Plus von 76 Prozent bei den tagesklinischen Leistungen, bei der ambulanten Leistung plus 54 Prozent, aber stationär dadurch ein Minus von 19 Prozent seit dem Jahr 2017“, erklärt Stark. Conclusio: „Die Anzahl der Betten, das sieht man an den Zahlen, ist heute nicht mehr das entscheidende Element. Es geht um Erreichbarkeitszeiten, und wo und wie ich Fächer an unterschiedlichen Standorten mit tagesklinischen Leistungen einsetze. Man kann alles denken und rechnen, aber es geht auch darum, was gesellschaftlich verträglich ist. (Stark)” Rottenmann habe im Schnitt 100 stationäre Patienten, in Aussee seien es rund 19 bis 20, nennt Stark Beispiele: „Deshalb kann man nicht nur über Betten reden und mit Aussagen den Eindruck entstehen lassen so ein Bezirk könne unversorgt bleiben, weil man die untere Bettengrenze nicht überschreitet.“