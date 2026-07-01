Es ist eines der ersten im Bezirk Graz-Umgebung – das Harter Ärztezentrum (HÄrZ) soll künftig Gesundheitsdienstleistungen von der Hausärztin über Physio- und Psychotherapie bis hin zur Diätologie vereinen. Am Mittwoch nahm das neue Primärversorgungszentrum (PVE) den Betrieb auf. „Wir können hier kontinuierliche Versorgung anbieten. Alleine dadurch leben Patienten länger“, freut sich Stephanie Poggenburg, die das HÄrZ betreibt und federführend für die Umsetzung verantwortlich war.

Eigens für den ersten Tag des neuen Primärversorgungszentrums – in der Form das erste im Bezirk Graz-Umgebung – nach Hart bei Graz gereist ist Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ). Er zieht einen Fußball-Vergleich: „Wir haben 28 Jahre gewartet, um wieder bei einer Fußball-WM zu sein. Wir dürfen nicht weitere 28 Jahre warten, um unser Gesundheitssystem wieder an die Weltspitze zu bringen.“ Das Gesundheitssystem habe Lücken, die es jetzt zu schließen gelte, so Babler. „Wir dürfen nicht länger warten, zu korrigieren, was aus den Fugen geraten ist.“

Gesundheit im Fokus

Er spielt auch auf die Reformpartnerschaft an. Ein Jahr verhandelte die Bundesregierung, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch dann die Einigung. Im Mittelpunkt des elfseitigen Papiers steht die Gesundheit, und da vor allem der Ausbau der PVE-Infrastruktur. Im Moment gibt es österreichweit etwa 130 PVEs. In den nächsten Jahren soll diese Zahl auf 600 steigen. Auch Fachärztinnen und Fachärzte will man einbinden, um die flächendeckende Versorgung auch im ländlichen Bereich zu garantieren.

Babler zur Grazer SPÖ-Pleite: „Bin froh, dass sich jemand kümmert“

Gesundheit war auch das große Thema der Grazer SPÖ im Wahlkampf zur Gemeinderatswahl am vergangenen Sonntag. Ein Gesundheitszentrum in jedem Stadtbezirk war die Kernforderung von Spitzenkandidatin Doris Kampus. Dafür bekam sie nur 5,6 Prozent der Stimmen. Kampus trat zurück und SP-Landesklubchef Hannes Schwarz rückt als Chef der Stadtpartei nach.

„Der Niedergang der SPÖ in Graz hat sich über Jahrzehnte abgezeichnet“, so Babler. Die Entscheidung, „einen Neustart zu machen“, hält er deshalb für richtig. Hannes Schwarz begrüßt Babler als Nachfolger. „Ich bin froh, dass sich jemand kümmert und Verantwortung übernimmt in einer Zeit, wo das sicher nicht leicht ist“, so der Vizekanzler.

Trotz massiver Wahlschlappe in der steirischen Landeshauptstadt blickt Babler positiv in die Zukunft. „Graz ist eine Wechselwählerstadt“, meint er. Stimmungen könnten sich schnell drehen. Immerhin sei er selbst bei der letzten Nationalratswahl in Graz auf Platz eins gelegen. „Wir waren damals die stärkste Kraft, das bedeutet, dass das Potenzial vorhanden ist“, so Babler.