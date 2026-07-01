Am Dienstag erreichte Peter Nimmervoll eine Nachricht, die ihn sprachlos macht, wie er sagt. In dieser wird der Chef der Klagenfurter Konditorei Zehrer und Schöpfer der viel diskutierten „Negerbrot“-Schokolade über einen möglichen Brandanschlag auf sein Geschäft am Alten Platz „informiert“. Man solle den Laden niederbrennen, „so wie man das mit Läden von Nazis und Rassisten macht“, steht in diesem Schreiben, dessen Inhalt das Unternehmen auf Facebook teilt. Als Absender wird eine „Antifa“-E-Mail-Adresse angegeben. „Ich bin damit zur Polizei gegangen“, sagt Nimmervoll der Kleinen Zeitung. Mehr möchte er dazu nicht sagen.

Die Landespolizeidirektion (LPD) bestätigt Ermittlungen, die das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung übernommen hat. Einen Kopf hinter dem Schreiben habe man noch nicht ausfindig machen können. „Wir sind über jeden Tipp aus der Bevölkerung dankbar“, sagt LPD-Sprecher Werner Pucher. Ob das Objekt am Alten Platz unter besonderer Beobachtung steht und welche weiteren Maßnahmen gesetzt wurden und noch werden, möchten weder die Polizei noch die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst im Innenministerium preisgeben.

Am Freitag in der Früh war die Polizei schon vor Ort © KLZ / Markus Sebestyen

„Solidaritätseinkauf“ verschoben

Diese Umstände stellen zumindest den Terminkalender des Klagenfurter Bürgermeisters Christian Scheider (FSP) auf den Kopf. Mit Fraktionskollege und Vizebürgermeister Patrick Jonke plante er am Samstag einen „Solidaritätseinkauf“ bei Zehrer, zu dem die Klagenfurter Bevölkerung eingeladen war. Angesichts der Umstände wurde dieser wieder abgesagt. „Ich gehe davon aus, dass wir das nachholen“, sagt Jonke, der die Aufregung um den aus seiner Sicht „nicht diskriminierenden“ Begriff nicht verstehen möchte. Mit dem „Solidaritätseinkauf“ wollte man „ein starkes Signal“ setzen und den Traditionsbetrieb unterstützen.

Denn wissenschaftlich ist erwiesen, dass das „N-Wort“ schon immer rassistisch konnotiert war. Nimmervoll verteidigte aber stets den Produktnamen: „Mit Negerbrot-Schokolade bezeichnen wir keine Menschen, sondern eine traditionelle Süßwarenspezialität. Unzählige Zuschriften bestätigen uns in dieser Auffassung.“

Offener Brief mit 160 Unterstützern

Stadttheaterintendant Aron Stiehl lässt das nicht gelten, verurteilt Nimmervolls Produktnamen und sieht sich deshalb mit Unterlassungsaufforderungen und einer möglichen Klage konfrontiert. Gleichzeitig beklagt der frühere Universitätsprofessor und Kulturwissenschaftler Klaus Schönberger den Begriff in einem offenen Brief. 160 Personen, darunter Ex-Landeshauptmann Peter Kaiser oder der frühere Superintendent Manfred Sauer, unterstützen Schönbergers Sicht. Für eine radikalere Art entschied sich ein selbsternanntes Widerstandskollektiv am vergangenen Freitag. Aktivisten beschmierten das Geschäftslokal mit pinker Kreidefarbe und brachten Plakate an. „Die Botschaft ist klar: Rassismus hat keinen Platz in Klagenfurt, weder im Regal noch im Diskurs“, hieß es in der Aussendung.