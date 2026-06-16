Eines steht fest: Schokolade mit Nüssen wird im Klagenfurter Traditionshaus „Zehrer“ weiterhin unter dem Begriff „Negerbrot“ verkauft werden. Eine Umbenennung kommt für den Betreiber nicht infrage. Dass eine solche unter anderem von Stadttheater-Intendant Aron Stiehl öffentlich wie persönlich gefordert wurde, ändert daran nichts. „Mit Negerbrot-Schokolade bezeichnen wir keine Menschen, sondern eine traditionelle Süßwarenspezialität. Unzählige Zuschriften bestätigen uns in dieser Auffassung“, sagt Geschäftsführer Peter Nimmervoll. Auch der Zuspruch der Kunden, die ins Geschäft kommen, sei ungebrochen.

Entzug der Loge im Stadttheater?

Dem vorangegangen sind ein durchaus hart geführter Austausch per Mail sowie angeblich auch ein „cholerischer Auftritt in unserem Geschäft samt Sachbeschädigung“, wie es heißt. „Herr Stiehl hat mich als Ewiggestrigen, provinziell, als ‚eigentlich widerlich‘ und als Mensch ohne Anstand und Kultur bezeichnet“, sagt Nimmervoll. Darüber hinaus soll es Drohungen gegeben haben, ihm mit Verweis auf das Hausrecht seine Loge im Stadttheater entziehen zu wollen. „Und dies alles nicht als Privatperson, sondern alle Schreiben waren mit Signatur des Stadttheaters Klagenfurt gezeichnet“, sagt Nimmervoll.

Klage wird eingebracht

Ausgestanden ist die Sache damit noch lange nicht. Der Unternehmer kündigt nach einer Unterlassungsaufforderung nun weitere rechtliche Schritte an. „Nachdem ich nicht glauben kann, dass es in einem Rechtsstaat erlaubt ist, andere Menschen zu beleidigen, zu beschimpfen und auf den Untergang eines Geschäftes hinzuarbeiten, sehen wir uns gezwungen, Klage einzubringen“, sagt Nimmervoll. Diese sei gerade in Ausarbeitung.

Auf der Gegenseite gibt man sich gelassen. „Auf diese Klage warte ich mit Interesse“, sieht Stiehls Anwalt Michael Pilz keine klagbaren Sachverhalte. Die Debatte an sich hat unterdessen noch bedenklichere Züge angenommen. Neben zustimmenden Nachrichten würden im Stadttheater nun auch anonyme Drohanrufe und Hass-Mails eingehen, heißt es.