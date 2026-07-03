Seit Hans Peter Doskozil (SPÖ) 2019 das Amt des burgenländischen Landeshauptmannes übernahm, ist die Bundesparteispitze vor seinen verbalen Angriffen nicht sicher. Heftig bekam das Pamela Rendi-Wagner zu spüren, aber auch Andreas Babler muss jederzeit damit rechnen. Im Burgenland hat der LH den Begriff „Doskonomics“ geprägt und setzt auf Verstaatlichung. Die Landesschulden steigen deutlich, seiner Popularität tut das keinen Abbruch.

Während Peter Kaiser als Kärntner SPÖ-Chef und Landeshauptmann mehrfach als Mediator zwischen Doskozil und der Bundespartei fungierte, begibt sich Nachfolger Daniel Fellner auf Doskozils populistische Spuren und macht jetzt auch gemeinsame Sache mit ihm. In einer Aussendung warnen die beiden vor Spitalsschließungen und einem „Kahlschlag im ländlichen Raum“ – wenige Tage nachdem sich Bund und Länder auf Eckpunkte einer Gesundheitsreform geeinigt haben. Mit politischen Standortgarantien zementieren sich die Landeshauptleute ein, Spitalskompetenzen dem Bund zu übertragen lehnen sie ab.

Dass Fellner populistische Anleihe bei seinem Amtskollegen im Burgenland nimmt, hat er kürzlich schon mit seinem 75-Euro-Spritbonus gezeigt. Geldverteilaktionen haben in Kärnten Tradition – ob sie dem Land langfristig nützen, darf aber bezweifelt werden.