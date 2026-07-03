Eine Studie der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG), die im Auftrag des Gesundheitsministeriums Grundlagen für eine mögliche Neuordnung der Spitalsstruktur in Österreich entwickelt wurde, ruft Kritik hervor. Die SPÖ-Landeshauptleute Hans Peter Doskozil aus dem Burgenland und Daniel Fellner aus Kärnten befürchten einen „Kahlschlag im ländlichen Raum“, wenn die dort skizzierten Parameter für den Erhalt eines „vollwertigen“ Krankenhauses umgesetzt würden.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil © APA / Hans Klaus Techt

„Das wäre keine Strukturreform, sondern ein Kahlschlag. Allein im Burgenland wären drei von fünf Klinikstandorten gefährdet. Genau deshalb werde ich weiter massiv dagegen ankämpfen, die Spitalskompetenzen von den Ländern auf den Bund zu übertragen“, sagt Doskozil. Laut der Analyse muss ein Krankenhaus zumindest 180 Betten sowie ein genau definiertes Leistungsspektrum aufweisen und binnen 45 Minuten erreichbar sein. Im Burgenland würden nur Eisenstadt und Oberwart alle Kriterien erfüllen, die Standorte Güssing, Oberpullendorf und Kittsee wären möglicherweise ebenso infrage gestellt wie die geplante neue Klinik in Gols, die den Standort Kittsee ersetzen soll, befürchtet Doskozil.

Landeshauptmann Daniel Fellner © APA / Wolfgang Jannach

Wie die Studie aus seiner Sicht auf Kärntner Spitalsstandorte umzulegen sei, konkretisierte Fellner nicht, er kündigte im Falle von geplanten Schließungen aber Gegenwehr an: „Wer unter dem Deckmantel einer Gesundheitsreform Krankenhausstandorte zusperren will, wird auf den entschiedenen Widerstand Kärntens stoßen.“ Für Kärnten seien die geltenden Beschlüsse und Planungsgrundlagen, allen voran der Regionale Strukturplan Gesundheit 2030, maßgeblich. „Darauf können sich die Kärntnerinnen und Kärntner verlassen. Spitalsschließungen sind in Kärnten kein Thema, das ist auch ganz klar im Regierungsprogramm verankert.“

Regionale Verantwortung

Wenn Krankenhausstandorte lediglich anhand starrer Schwellenwerte wie Bettenzahl oder einzelner medizinischer Schwerpunkte bewertet würden, entstehe ein völlig verkürztes Bild der tatsächlichen Versorgungsrealität, so die beiden Landeshauptmänner: „Wer seriös über die Zukunft unserer Spitäler entscheidet, muss Leistungsumfang, Qualität, regionale Verantwortung, Erreichbarkeit und ambulante Versorgungsangebote gemeinsam betrachten.“