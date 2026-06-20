Es ist der nächste Baustein im Plan B, der ja anstelle des Leitspitals in Stainach-Pürgg umgesetzt wird: Mit Oberösterreich hat das Land schon einen Kooperationsvertrag fixiert, um die Ausseer als Gastpatienten im Spital in Bad Ischl zu versorgen. Nun ist der Vertrag unterschriftsreif, der Liezener Gastpatienten im Salzburger Spital in Schwarzach unterbringen soll, denen künftig bei den Diakonissen in Schladming nach der Redimensionierung nicht mehr geholfen werden kann.

Die Details: Die Geburtenstation wird in Schladming laut Vertrag mit Oktober geschlossen. Stattdessen soll, wie berichtet, dort ein Hebammenzentrum eingerichtet werden. Dies soll Gebärende eher nach Rottenmann denn nach Schwarzach lotsen. Ab Juli 2027 ist die Gastpatientenübernahme der Allgemein- und Viszeralchirurgie in Schwarzach geregelt. Die Orthopädie und Traumatologie bleibt in Schladming bestehen. Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl will all dies nicht kommentieren: Er werde den Vertrag am 3. Juli gemeinsam mit dem Land Salzburg präsentieren.

Das Kardinal Schwarzenberg Klinikum in Schwarzach liegt rund 60 Kilometer von Schladming entfernt © Ksk

Für die Kooperation mit Oberösterreich sind jährlich rund 3,8 Millionen Euro vereinbart, die das Land Steiermark für die Leistungen überweist. Nach Salzburg fließen für alle Sonderfächer ab Juli 2027 pro Quartal rund 258.000 Euro. In den ersten drei Quartalen als Vorauszahlung, im vierten Quartal wird dann nach den tatsächlich erbrachten Leistungen endabgerechnet. Das fiktive Rechenmodell – als Basis hat man 50 Prozent der Schladminger Patientenzahlen 2025 – ergibt rund eine Million Euro pro Jahr. Nach der Endabrechnung kann das aber teurer oder günstiger sein.

SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz und Landesparteiobmann Max Lercher üben weiter Kritik © APA / Erwin Scheriau

SPÖ-Chef Max Lercher bleibt kritisch: „Blau-Schwarz will diese Kooperationen als großen Wurf verkaufen. Doch in Wahrheit wird die Steiermark dadurch in der Gesundheitsversorgung abhängig von anderen Bundesländern.“ SPÖ-Klubchef Hannes Schwarz fordert im Landtag per Anfrage Aufklärung ein. „Ist Bad Aussee nach dem massiven Abbau rechtlich gesehen überhaupt noch ein Spital?“ Er will auch wissen, ob das Rote Kreuz in die Verhandlungen eingebunden sei: Die Anfahrt ins Spital Schwarzach beträgt von Schladming 60 Kilometer. Und Schwarz will ausloten, ob es durch diesen Vertrag nicht zu Doppelzahlungen kommt. Seien doch im Finanzausgleich ohnehin Ausgleichszahlungen für Gastpatienten geregelt.