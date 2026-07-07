Es ist eine ungewöhnliche Situation für die Zellstoff Pöls AG mit ihren 560 Mitarbeitern. Einerseits sucht das Unternehmen in der Zellstoff-und Papierproduktion Personal, andererseits will man in anderen Bereichen bis Ende des Jahres 25 Vollzeitstellen einsparen.

Belegschaft wurde informiert

„Diese Zahl setzt sich aus frühzeitigen Pensionierungen, Stundenreduktionen, organisatorischen Anpassungen und Auflösungen von Dienstverhältnissen zusammen“, heißt es auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Und weiter: „Die konkreten Schritte werden derzeit ausgearbeitet, die Belegschaft wurde bereits bei einer Informationsveranstaltung darüber informiert. Eine Streichung einer Schicht am Standort ist nicht vorgesehen.“

Investitionen

Man arbeite seit dem vergangenen Jahr an Maßnahmen in den Bereichen Personal und Organisation. Man setze gleichzeitig auf Produktentwicklung, Prozessverbesserungen sowie die Optimierung von Energie- und Herstellkosten. Das gesamte Paket sowie zusätzliche Investitionen würden den Standort und damit die Arbeitsplätze langfristig absichern.