Trauer um Lauren Bennett. Die britische Sängerin, die mit ihrer markanten Stimme und dem Welthit „Party Rock Anthem“ von LMFAO bekannt wurde, ist im Alter von 37 Jahren gestorben. Nach Informationen des US-Promiportals TMZ verstarb Bennett bereits vor rund drei Wochen in der englischen Grafschaft Kent. Die Todesursache wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Öffentlich wurde ihr Tod erst am 6. Juli, als ihre frühere Girlgroup G.R.L. auf Instagram mit einem emotionalen Statement Abschied nahm. „Unsere Herzen sind gebrochen, und wir können gar nicht in Worte fassen, wie viel sie uns bedeutet hat“, schrieben ihre ehemaligen Bandkolleginnen. Weiter hieß es, Bennett habe mit ihrer Liebe, ihrem Humor und ihrer warmherzigen Art unzählige Menschen berührt und werde für immer unvergessen bleiben.

Lauren Bennett begann ihre Karriere zunächst als Mitglied der Paradiso Girls, bevor sie später Teil von G.R.L. wurde. Im Laufe ihrer Laufbahn arbeitete sie mit namhaften Künstlern wie will.i.am und CeeLo Green zusammen. Ihren größten internationalen Erfolg feierte sie jedoch im Jahr 2011 als Feature-Sängerin auf LMFAOs Megahit „Party Rock Anthem“. Der Song entwickelte sich weltweit zu einem der erfolgreichsten Titel des Jahres und machte Bennett einem Millionenpublikum bekannt.

Nach der Auflösung von G.R.L. im Jahr 2015 widmete sich die Sängerin ihrer Solokarriere. In den vergangenen Jahren zog sie sich jedoch weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück und stand nur noch selten auf der Bühne.

Wie TMZ weiter berichtet, fand bereits vor rund eineinhalb Wochen eine private Trauerfeier in London statt. Familie, enge Freunde und ehemalige Wegbegleiter verabschiedeten sich dort im kleinen Kreis von der Musikerin. Besonders bewegend soll ein Moment gewesen sein, als die Trauergäste persönliche Botschaften, Erinnerungen und letzte Grüße auf Ballons schrieben und diese gemeinsam in den Himmel steigen ließen.

Die Sängerin Lauren Bennett war mit dem US-Tänzer und Schauspieler Kenny Wormald (bekannt aus Footloose) liiert. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter namens Harlow, die 2020 geboren wurde.