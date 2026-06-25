Schlechte Nachrichten für Maler Manfred Bockelmann: Der Bruder des verstorbenen Sängers Udo Jürgens († 80) muss aus seiner Münchner Wohnung ausziehen. Nicht ganz freiwillig. „Wir haben eine Eigenbedarfskündigung bekommen, nachdem wir 43 Jahre in der Wohnung waren. Wo wir sehr glücklich waren, wo unsere Tochter groß geworden ist“, erzählte er dem Münchner Merkur. Jetzt gelte es, alles auszuräumen, auszumisten, um sich dann in Österreich, konkret in Kärnten, wo er mit Udo groß geworden ist, neu einzurichten.

Mietpreise „zwingen“ zur Rückkehr nach Kärnten

Glücklich ist Bockelmann darüber nicht, wie er im Gespräch mit der deutschen Tageszeitung weiter ausführte: „Es ist gnadenlos, so aus der Wohnung zu müssen.“ Wie seine Frau Maria gesteht, wäre die Familie gerne in München geblieben. Immerhin schuf Bockelmann dort den größten Teil seines Lebenswerks. Doch die hohen Mietpreise und der angespannte Wohnungsmarkt machten dem schnell einen Strich durch die Rechnung.

Auch Udo Jürgens hieß eigentlich Bockelmann, allerdings machte er aus seinem Geburtsnamen Jürgen Udo Bockelmann bereits 1956 den Künstlernamen Udo Jürgens. Die beiden Brüder machten Karriere in der Kreativbranche. Nach Bockelmanns Darstellung wollten sie Erfolg unabhängig voneinander erreichen. Manfred, der jüngere der beiden, wird am 1. Juli 83 Jahre alt. Udo wäre heute 91 Jahre alt.