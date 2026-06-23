Der Rückhalt der britischen Königsfamilie in der Bevölkerung schrumpft wieder. Das zeigt eine neue Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Ipsos. Nach einem kurzen Anstieg zwischen 2021 und 2024 gehen die Umfragewerte nun wieder nach unten. Nur noch knapp über die Hälfte der Britinnen und Briten – nämlich 55 Prozent – befürwortet es, wenn das Vereinigte Königreich eine Monarchie bleibt. 27 Prozent möchten aus Großbritannien eine Republik machen, 18 Prozent der Befragten wollten oder konnten sich nicht entscheiden. Vor drei Jahren waren noch 66 Prozent Monarchie-Verfechter.

Umfrage: Würden Sie es begrüßen, wenn Großbritannien eine Republik werde, oder wenn es eine Monarchie bleiben würde? © Ipsos

Die 55 Prozent sind der Tiefstwert in den 33 Jahren, in denen Ipsos die Umfrage bereits macht. Im Jahr 1993 lag die Zustimmungsrate für das Königshaus bei 69 Prozent – nur ein Jahr nach einer schwierigen Phase für die verstorbene Königin Elisabeth II.

Auch jetzt befinden sich die britischen Royals in einer schwierigen Phase. Zum einen wäre da der Familienstreit mit Prinz Harry und Herzogin Meghan, die als Konsequenz daraus sogar in die USA ausgewandert sind. Nun gibt es in dieser Causa aber zumindest wieder etwas Bewegung, denn Harry und Meghan wollen erstmals seit vier Jahren wieder nach England reisen.

Hinter den Kulissen soll es allerdings brodeln (Video):

Zum anderen brachte die Verwicklung von Andrew Mountbatten-Windsor, Bruder von König Charles III., in den Epstein-Skandal die Familie in die Negativschlagzeilen. Charles reagierte zwar, entzog Andrew unter anderem den Prinzen-Titel, doch der Ruf war bereits in Mitleidenschaft gezogen.

Königshaus hat großes Vertrauensproblem bei der Jugend

Besonders bei der jüngeren Bevölkerung ist große Skepsis in Bezug auf die Königsfamilie auszumachen. Nur noch 33 Prozent der 18- bis 34-Jährigen unterstützen die Monarchie – 2013 waren es noch 74 Prozent. Unterdessen steht mehr als die Hälfte der 35- bis 54-Jährigen hinter der Königsfamilie, bei den über 55-Jährigen steigt dieser Anteil sogar auf 74 Prozent.

Es gibt aber auch einen Lichtblick: König Charles (60 Prozent) und vor allem sein Thronfolger Prinz William (71 Prozent) „erfreuen sich weiterhin großer persönlicher Beliebtheit mit Zustimmungswerten, von denen die meisten Politiker nur träumen können“, sagte Gideon Skinner, Senior Director für britische Politikforschung bei Ipsos, laut der „Daily Mail“. Ihre Aufgabe sei es, „insbesondere die junge Generation davon zu überzeugen, dass die Monarchie auch in Zukunft eine wichtige und relevante Rolle für das Land spielt“.