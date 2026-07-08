Vor dem Hintergrund einer vernetzten und automatisierten Produktion wächst der Bedarf an Absolventinnen und Absolventen, die moderne Automatisierungslösungen eigenständig entwerfen, aufbauen und in Betrieb nehmen können. Um mehr Fachkräfte in diesem Bereich zu haben, kooperiert die Montanuniversität mit der Siemens AG Österreich. In den Studienrichtungen Maschinenbau, Industrial Data Science und Industrielogistik soll eine praxisnahe Lehre die Fertigkeiten vermitteln.

Siemens unterstützt dabei die Lehrveranstaltung „Automatisierungstechnik“ und die dazugehörigen Laborübungen am Lehrstuhl für Automation und Messtechnik durch die kostenlose Bereitstellung von hochwertigen Automatisierungslösungen in Form von speicherprogrammierbaren Steuerungen und den zugehörigen Softwarepaketen.

V.l. Herbert Tanner (Siemens Österreich), Thomas Thurner, Gerold Probst (Lehrstuhl für Automation und Messtechnik) und Michael Schuh (studentischer Mitarbeiter). © MUL/Tauderer

In Kleingruppen planen, realisieren und testen Studierende Automatisierungssysteme. Sie arbeiten mit Technologien, die ihnen auch in der Industrie begegnen und schlagen so die Brücke zwischen universitärer Ausbildung und industrieller Praxis.