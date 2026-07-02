Vertreter der Pendlerinitiative, Betriebsräte der Montanuniversität sowie Pendlerinnen und Pendler waren bei einem Pendlergipfel an der Montanuniversität Leoben, um die seit Inbetriebnahme der Koralmstrecke deutlich schlechteren Zugverbindungen für Tagespendler zwischen Graz und Leoben zu besprechen.

„Insbesondere der Wegfall des bis Dezember fahrenden Regio-Express Graz–Leoben um 7.14 Uhr hat die Situation für zahlreiche Berufstätige und Studierende erheblich verschärft. Die verbleibenden Verbindungen, insbesondere der Regio-Express um 6.56 Uhr, sind regelmäßig massiv überfüllt. Der nächste Direktzug folgt erst deutlich später, wodurch die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs auf dieser wichtigen Pendlerstrecke spürbar leidet“, war der Grundtenor beim Pendlergipfel.

Positive Signale, aber keine Zusage

Im Vorfeld hatte Walter Semlitsch, Obmann der Pendlerinitiative, bereits Gespräche mit den ÖBB sowie mit Vertretern des Landes Steiermark geführt. „Dabei konnte eine erste positive Rückmeldung erzielt werden. Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2026 soll es nach aktuellem Stand zu einer Verbesserung und Verstärkung der Zugverbindungen zwischen Graz und Leoben zu den morgendlichen und abendlichen Stoßzeiten kommen. Das ist ein wichtiges Signal. Dennoch gibt es derzeit noch keine endgültige Absicherung der geplanten Maßnahmen“, erklärte er.

Für die Betriebsräte der Montanuniversität ist die aktuelle Situation nur schwer nachvollziehbar. „Leoben ist die zweitgrößte Stadt der Steiermark und ein bedeutender Wirtschafts-, Forschungs- und Bildungsstandort. Umso unverständlicher ist es, dass es für Berufstätige und Studierende zu Stoßzeiten keine ausreichend leistungsfähige Bahnverbindung mit der Landeshauptstadt Graz gibt“, so die Betriebsräte Jürgen Edlinger und Josef Adam.