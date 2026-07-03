Hervorgehoben wurde das „außergewöhnliche Engagement für Wissenschaft, Innovation und Nachhaltigkeit“ – dafür wurde der Gründer von Saubermacher, Hans Roth, an der Montanuniversität nun mit der Ehrensenatorwürde ausgezeichnet. Damit würdigt die Hochschule „seine langjährigen Verdienste um die Förderung von Wissenschaft, Forschung und Innovation sowie seinen Beitrag zur Entwicklung einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft“, wie betont wurde. Die enge Verbundenheit zwischen Roth und der Montanuniversität bestehe seit vielen Jahren und spiegelt sich u. a. in zahlreichen Kooperationen mit Wissenschaft und Forschung sowie der Förderung des akademischen Nachwuchses wider. Roth habe „wesentlich dazu beigetragen, den Wissenstransfer zwischen Universität und Wirtschaft zu stärken“, hieß es in der Begründung.

„Die Ehrensenatorwürde ist eine große Ehre und erfüllt mich mit besonderer Dankbarkeit. Innovation entsteht dort, wo Wissenschaft und Wirtschaft gemeinsam an Lösungen für die Zukunft arbeiten“, so Roth. Die Montanuniversität Leoben sei dafür „seit Jahrzehnten ein unverzichtbarer Partner”. Die Auszeichnung verstehe er „auch als Anerkennung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Wegbegleiter, die diesen Weg gemeinsam mit mir gegangen sind“, sagt Roth.