„Wir verstehen uns als Brücke zwischen universitärer Forschung und industrieller Anwendung. Unser Ziel ist es, neue Technologien aus dem Labor dorthin zu bringen, wo sie tatsächlich Nutzen stiften: in die Industrie“, erklärt Michael Habacher. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der eSENSEial Data Science GmbH, die neben dem Hauptsitz im IZW Leoben kürzlich mit dem Produktionsstudio in die Straußgasse übersiedelt ist. Notwendig wurde der Umzug, da das ZAT Leoben, das bisher als Standort für Entwicklungsaktivitäten gedient hat, derzeit umfassend umgebaut wird.

„Viele Ideen beginnen hier als erste Skizze, Versuchsaufbau oder Forschungsansatz und entwickeln sich anschließend zu produktiven Lösungen für Industrieunternehmen“, führt Habacher aus. Denn während in der Straußgasse Demonstratoren, Messsysteme, Sensorik und Prototypen entstehen, ist das Portfolio des Unternehmens weit komplexer.

Wissen wird digitalisiert

Gegründet wurde das Unternehmen im Jänner 2018 als Spin-off der Montanuniversität Leoben gemeinsam von Habacher, der dort Industrielogistik studiert hat, und Professor Paul O‘Leary, für dessen Lehrstuhl Habacher als Mitarbeiter tätig war. „Die Idee dahinter war es, neue Technologien aus dem Labor in produktive industrielle Anwendungen zu überführen und dabei einen messbaren Mehrwert für Kunden zu schaffen“, erklärt Habacher. Diese Kunden kommen aus den Bereichen Rohstoffindustrie, Bergbau, Aufbereitungstechnik, Recycling, Schwerindustrie sowie Maschinen- und Anlagenbau. Der Großteil stamme aus der DACH-Region, also Deutschland, Österreich und der Schweiz, viele würden aber international agieren.

Der gemeinsame Nenner: „Viele dieser Unternehmen stehen vor der Herausforderung, bestehende Anlagen zu digitalisieren und vorhandene Daten besser nutzbar zu machen“, sagt Habacher. Ein wesentlicher Grund dafür sei die Abwanderung von Know-how: „Oftmals geht in Unternehmen Wissen verloren, wenn Mitarbeiter verloren gehen aufgrund von Pensionierungen“. eSENSEial unterstütze Industrieunternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung innovativer Technologien, indem Wissen digitalisiert und dadurch konserviert werde. So werden Daten erhoben, Erkenntnisse gewonnen und sichtbar gemacht, um Prozesse zu optimieren.

Breites Spektrum

Die Unterstützung erstrecke sich von der Beratung und Konzeptentwicklung über Machbarkeitsstudien, Produktentwicklungen und Systemintegrationen bis hin zum Betrieb und der Weiterentwicklung von Lösungen. Zum Einsatz kommen dafür unter anderem Zustandsüberwachungen von Maschinen, Datenanalysen, Entscheidungsunterstützungen, digitale Workflows, die Entwicklung kundenspezifischer Sensoren, industrielle Elektronik, Mess- und Überwachungssysteme und die Anwendung in rauen Industrieumgebungen.

Mittlerweile ist die eSENSEial Data Science GmbH auf 20 Mitarbeiter an drei Standorten – neben dem Hauptsitz in Leoben gibt es auch einen in Graz und Wiener Neudorf – angewachsen. Zudem ist André Pura, ein ehemaliger Studienkollege von Habacher, als Gesellschafter ins Unternehmen eingestiegen.