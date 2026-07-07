Zu zwei Verkehrsunfällen kam es Donnerstagabend in Oberkärnten. Gegen 16.35 Uhr fuhr eine 61-Jährige mit ihrem Pkw auf der Mölltal Straße (B106) von Rangersdorf kommend in Richtung Winklern. Dort kam der Oberkärntnerin eine 45-jährige Deutsche mit ihrem Auto entgegen. Diese wollte nach links abbiegen. Aus bisher unbekannter Ursache kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Beide Frauen wurden unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung vor Ort wurden sie ins Krankenhaus Lienz eingeliefert. An beiden Autos entstand Totalschaden, die Mölltal Straße war während des Einsatzes bis etwa 17.25 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

Sekundenschlaf auf der Autobahn

Gegen 17.40 Uhr kam es dann zu einem Unfall auf der Tauernautobahn (A10). Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Villach-Land war dort mit seinem Pkw in Richtung Villach unterwegs. Im Bereich Feistritz kam er aus eigenen Angaben aufgrund eines Sekundenschlafs von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Verkehrsleiteinrichtungen. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung ins LKH Villach gebracht.