Am Montag gegen 8 Uhr lenkte ein 48-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach-Land sein Auto auf der Trabeniger Straße in Trabenig in der Gemeinde Wernberg in Richtung Osten. Aufgrund eines entgegenkommenden Autos, das mittig auf ihn zufuhr, musste der 48-Jährige nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Es kam zu einer Berührung der Außenspiegel. Der entgegenkommende Lenker fuhr ohne anzuhalten weiter.

Ein nachkommender Lenker, ein 17-jähriger Steirer, konnte nicht mehr abbremsen und fuhr dem 48-Jährigen hinten auf. Dabei erlitt der Mann Verletzungen unbestimmten Grades und begab sich danach selbstständig ins LKH Villach. An beiden beteiligten PKW entstand ein Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe.