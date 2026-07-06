Ein 16-jähriger Wolfsberger fuhr am Freitag gegen 21.55 Uhr mit seinem Moped auf dem Ackerweg in Wolfsberg in östliche Richtung. Im Bereich der Kreuzung mit dem Getreideweg beabsichtigte er nach links abzubiegen und verringerte dazu seine Fahrgeschwindigkeit. Dabei fuhr ihm ein unbekannter Motorradlenker hinten auf und beide stürzten.

Als der 16-Jährige den Mann bezüglich der Verständigung des Rettungsdienstes und der Polizei ansprach, fuhr dieser einfach davon. Der Bursche reagierte geistesgegenwärtig und merkte sich das Kennzeichen des Motorrads. Er verständigte die Rettung und wurde mit leichten Verletzungen ins LKH Wolfsberg gebracht.

Eine sofort durchgeführte örtliche Fahndung nach dem Motorrad verlief negativ. Das notierte Kennzeichen wurde allerdings bereits am Mittwoch zuvor als gestohlen gemeldet. Weitere Ermittlungen folgen.