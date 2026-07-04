Eine intensive Hitzewelle brütete vergangen Woche über Europa . Noch nie in der Messgeschichte der Geosphere Austria wurden in einem Juni-Monat derart hohe Temperaturen registriert. Abkühlung in einem Freibad suchte man in Gurk vergebens. Das Bad war geschlossen.

„Wir hatten heuer eine Wasserknappheit. Zwei Quellen sind bei uns über den Winter versiegt. Ebenso haben wir zwei große Projekte, wie den Breitbandausbau und den Hochwasserschutz, abgewickelt. Diese haben unsere Mitarbeiter beim Bauhof in den letzten Wochen massiv gefordert“, erklärt der Gurker Bürgermeister Siegfried Wuzella (FPÖ) die Gründe für das geschlossene Freibad.

Nun kommen aber die Badegäste auf ihre Kosten. Mit Samstag, 4. Juli, wurde mit dem Badebetrieb begonnen. „Wir haben das Bad erst am Samstag geöffnet, weil unserer Mitarbeiter mit den Vorbereitungen des alljährlichen Gurker Peterstag, der am Domplatz gefeiert, beschäftigt waren“, erklärt der Bürgermeister gegenüber der Kleine Zeitung.

Das Freibad hat im Juli und im August täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.