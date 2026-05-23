Mit dem Start der Freibadsaison übernimmt Katherina Marouli das Bistro „Beachstüberl“ im Freizeitzentrum Virgen und wagt damit den Schritt in die Selbstständigkeit. Die ausgebildete Köchin bringt nicht nur mehr als 20 Jahre Gastronomieerfahrung mit, sondern auch mediterranes Flair ins Osttiroler Schwimmbad. „Ich wollte schon länger etwas Eigenes machen“, erzählt Marouli. Die Gelegenheit dazu ergab sich schließlich direkt vor der Haustür. Die zweifache Mutter lebt selbst in Virgen und kennt das Schwimmbad seit Jahren als Gast. „Ich finde es hier wirklich wunderschön und habe mitbekommen, dass ein Pächter gesucht wird. Dann habe ich mich gemeldet“, sagt sie.

Erfahrung bringt die Gastronomin reichlich mit. Seit zwei Jahren arbeitet die gelernte Köchin in Osttirol, unter anderem im Hotel Rauter in Matrei, im Ortnerhof in Prägraten sowie zuletzt im Berggasthaus Goldried bei Regina Köll. Im „Beachstüberl“ setzt sie künftig auf eine Mischung aus mediterraner und österreichischer Küche. Die Gastronomin mit griechischen Wurzeln will neben klassischen Freibadgerichten auch mediterrane Akzente auf die Teller bringen. „Es wird natürlich auch Pommes oder eine Currywurst mit selbst gemachter Currysoße geben“, verrät die neue Pächterin. Besonders wichtig sei ihr die Qualität: „Ich lege Wert auf gutes und schmackhaftes Essen.“

Katherina Marouli übernimmt mit dem „Beachstüberl“ im Freizeitzentrum Virgen erstmals einen eigenen Gastronomiebetrieb © KK/Privat

Bis Oktober geöffnet

Unterstützt wird sie dabei von ihrer Familie. Ihr Mann arbeitet ebenfalls im Betrieb mit, dazu kommen zwei Mitarbeiter. „Wir sind eigentlich ein Familienbetrieb“, sagt Marouli lachend. Auch Tochter und Sohn – acht und fünf Jahre alt – seien „mittendrin statt nur dabei“. Vorerst orientieren sich die Öffnungszeiten des „Beachstüberls“ an jenen des Schwimmbads. Beides soll voraussichtlich am Donnerstag, den 4. Juni, öffnen. Gleichzeitig denkt die neue Pächterin bereits weiter. Geplant sind unter anderem ein Mittagstisch, Grill- oder Themenabende und kleinere Feierlichkeiten. „Wir richten auch gerne Geburtstagsfeiern oder Abendveranstaltungen aus“, sagt sie. Zudem soll das Bistro heuer bis Oktober geöffnet bleiben. Über Veranstaltungen und Neuigkeiten informiert Marouli derzeit vor allem auf Facebook unter „Beach Stüberl Virgen“.