342 Gletscher, 848 Seen, 3500 Pflanzenarten – das sind nur einige beeindruckende Zahlen, die den Nationalpark Hohe Tauern charakterisieren. Auch heuer bietet der Nationalpark ein vielfältiges Sommerprogramm in der Osttiroler Nationalparkregion, um dieses einzigartige Schutzgebiet zu erleben. Die Begleitung durch Rangerinnen und Ranger mit naturkundlichem Expertenwissen, Fernglas und Spektiv schafft ideale Voraussetzungen für unvergessliche Erlebnisse.

„Mit unseren Rangern bieten wir ein breites Tourenprogramm vom Frühling bis in den Herbst zu unseren Naturjuwelen und Wildtieren. Spezielle Familientouren wie ‚Könige der Lüfte‘ und Sondertouren wie beispielsweise zum Ursprung der Isel bieten besondere Nationalparkerlebnisse im Sommer und sind wichtiger Baustein des touristischen Angebots in Osttirol“, berichtet Florian Jurgeit, Nationalparkdirektor.

Interaktive Ausstellung „Tauernblicke“

Neben den klassischen Ranger-Touren für Erwachsene und Familien bietet das Nationalpark-Team auch ein Programm für Kinder und Jugendliche. Im Haus des Wassers können eintägige Kreativ-Workshops und Kinderprogramme zu vielen spannenden Themen besucht werden. Mehrtägige Camps entführen die jungen Naturforscherinnen und -forscher bei aufregenden Ausflügen zu geheimnisvollen Plätzen, Gipfelsiegen, Hüttenübernachtungen, Murmeltiersuche und Wasservergnügen inklusive.

Zudem bestehen zahlreiche Möglichkeiten, den Nationalpark auch In-door zu erleben. Das Besucherzentrum Nationalparkhaus in Matrei in Osttirol bietet die interaktive Ausstellung „Tauernblicke“ sowie ab Ende Juni die Sonderausstellung „Der Großvenediger - die weltalte Majestät“. Weitere Nationalpark-Ausstellungen und Infobereiche finden sich in Lienz, Kals am Großglockner, Virgen und St. Jakob im Defereggen.

Für leiblichen Genuss während oder nach einer Tour sorgt das vielfältige kulinarische Angebot der Hütten und Nationalpark-Partnerbetriebe, die hochwertige Produkte aus Osttirol und der heimischen Landwirtschaft für die Zubereitung ihrer Gerichte verwenden. Mit Nationalpark-Regionsprodukten, die in Osttirol hergestellt und mindestens 50 Prozent Rohstoffe aus der Nationalparkregion beinhalten, lassen sich Spezialitäten aus der Region auch mit nach Hause nehmen. Infos zu Sommercamps finden Sie hier: