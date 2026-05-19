Mit einem Eigentümerwechsel schlagen die Großglockner Bergbahnen in Heiligenblut ein neues Kapitel auf. Seit dem heutigen Dienstag sind die Unternehmer Thomas Seitlinger und Johannes Böck neue Alleineigentümer des Skigebiets am Fuße des Großglockners. Die Heiligenblut Bergbahnen Beteiligungs (HBB) GmbH, die seit März 2024 als Gesellschafter beteiligt war, hat sämtliche Anteile der bisherigen Mehrheitseigentümerin, der GBT Ski-Holding GmbH, übernommen. Zur Verkaufssumme wurde Stillschweigen vereinbart.

Hinter der bisherigen Eigentümerstruktur standen die Familien Schmidl und Schröcksnadel. Mit dem Verkauf endet eine rund 25-jährige Ära. In dieser Zeit seien beinahe 20 Millionen Euro in Bau und Erhalt der Liftanlagen, in die technische Infrastruktur sowie in die Abdeckung finanzieller Verluste investiert worden. Besonders die Corona-Jahre hätten den Betrieb vor große Herausforderungen gestellt.

Einstieg in schwieriger Phase

Vor rund drei Jahren hatte sich mit dem Einstieg von Seitlinger und Böck eine neue Entwicklung abgezeichnet. Damals beteiligten sich die Unternehmer zunächst mit zehn Prozent am Skigebiet, nachdem zeitweise sogar über eine Stilllegung und den Abbau der Fleissbahn diskutiert worden war. Hintergrund waren geringe Auslastung, fehlende Gästebetten und hohe wirtschaftliche Belastungen.

Der bisherige Geschäftsführer Christian Prinz spricht rückblickend von einer positiven Entwicklung seit Beginn der Zusammenarbeit: „Wir haben sowohl bei den Erstantritten als auch bei den Nächtigungszahlen in Heiligenblut positive Tendenzen gesehen.“ Zudem habe man erkannt, „dass Heiligenblut langfristig nur als Gesamtpaket erfolgreich sein kann – zur Bergbahn gehören auch die entsprechenden Betten und touristischen Angebote“.

Thomas Seitlinger (links) übernimmt die Geschäftsführung von Christian Prinz © Grossglockner Bergbahnen Touristik GmbH

Fokus auf Ganzjahrestourismus

Die neuen Eigentümer wollen das höchstgelegene Skigebiet Kärntens nun langfristig wirtschaftlich absichern und als Ganzjahresdestination stärken: „Heiligenblut verfügt über einzigartige landschaftliche Voraussetzungen, große touristische Strahlkraft und engagierte Partner vor Ort. Gemeinsam mit der Region wollen wir die positive Entwicklung der letzten Jahre konsequent fortsetzen und neue Impulse setzen.“

Bereits gesetzte Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung würden laut den neuen Eigentümern Wirkung zeigen. Die Gästezufriedenheit sei gestiegen, ebenso die Wahrnehmung des Angebots und die Besucherzahlen. Großen Wert legen die Verantwortlichen auf die Zusammenarbeit mit Gemeinde, Tourismusorganisationen und regionalen Betrieben. In Vorgesprächen sei bereits Unterstützung durch das Land Kärnten, die Gemeinde Heiligenblut sowie zahlreiche Unternehmer zugesichert worden. Zudem gebe es Zusagen heimischer Betriebe, sich künftig auch finanziell an den Bergbahnen zu beteiligen.

Betrieb bleibt vorerst unverändert

Geplant sind unter anderem zusätzliche Mobilitätsangebote mit Busverbindungen aus Klagenfurt, Villach und Spittal, neue Angebote für Firmenskitage sowie Werbe- und Kooperationspartnerschaften. Gleichzeitig sollen die Auslastungszahlen der Beherbergungsbetriebe wieder zumindest auf das Niveau vor der Pandemie gebracht werden.

Auch personell setzen die neuen Eigentümer auf Kontinuität. Laut Prinz gebe es „derzeit keine Änderungen“ für die Mitarbeiter. Der Sommer- und Winterbetrieb sei gesichert. Geschäftsführer der Großglockner Bergbahnen ist mittlerweile Seitlinger. Die Kooperationen mit Sunny Card und Feratel bleiben bestehen. Auch die Zusammenarbeit mit der Schröcksnadel Gruppe soll fortgeführt werden – künftig allerdings in beratender Funktion. „Die Übernahme fand im besten Einvernehmen statt. Wir sind weiterhin beratend im Boot“, sagt Prinz.