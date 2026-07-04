Ein eigener Pool in jedem zweiten Garten, Hochbeete und viel Platz für vergleichsweise wenige Menschen: Frau O. lebt in einem klassischen Einfamilienhausviertel in Klagenfurt. Als die „Siedlung in der Ehrenthalersenke“ in den 1990er-Jahren entstand, galt sie als Vorzeigeprojekt. Bauwillige konnten Grundstücke von der Stadt erwerben. Diese errichtete auch Straßen und Wohnwege, die nach Fertigstellung als Gemeinschaftsflächen in das Eigentum der rund 200 neuen Hausbesitzer übergingen – mit der Auflage, öffentlich zugänglich zu bleiben. Dieses Recht könnte die Stadt notfalls auch ins Grundbuch schreiben.

Einer dieser Wege liegt nur wenige Meter von O.s Haus entfernt. Der rund 30 Meter lange und zwei Meter breite Streifen soll ihre Häuserzeile mit dem Spielplatz verbinden – zumindest laut Grenzkataster. Tatsächlich wurde der Weg nie errichtet. Stattdessen hätten die beiden angrenzenden Nachbarn mit der Fläche „still und heimlich“ ihre Gärten vergrößert und teilweise mit Carports oder Gartenhütten verbaut, erzählt die Dame.

Hat Stadt Vertrag nicht erfüllt?

Jahrzehntelang sei das niemandem aufgefallen. Erst während der Coronazeit habe ein ehemaliger Nachbar sie auf den fehlenden Weg aufmerksam gemacht. Seither tobt ein Nachbarschaftsstreit. Die Dame macht dafür auch die Stadt verantwortlich. „Sie genehmigt Bauten, ohne die Eigentumsverhältnisse zu prüfen. Für eine Behörde ist das ein hinterfragenswürdiges Vorgehen“, sagt sie. Außerdem fehle bis heute die im Kaufvertrag vorgesehene Verwaltungsgemeinschaft. „Da weder der Weg gebaut noch diese Verwaltung eingerichtet wurde, hat die Stadt den Vertrag nicht zur Gänze erfüllt.“

Zwei Nachbarn haben sich ein Gemeinschaftsgrundstück einverleibt (Symbolbild) © Imago | Pond5 Images

Im Rathaus sieht man das anders. Bei kleineren Bauvorhaben müsse die Behörde nicht prüfen, ob alle Beteiligten einverstanden seien, heißt es auf Anfrage sinngemäß. Zudem gehöre die Fläche nicht der Stadt, sondern vielen Privatpersonen. „Die Forderung auf Freiräumung des Weges ist daher auf dem Zivilrechtsweg zu klären“, teilt die Stadt mit. Ob sich aus den mehr als 30 Jahre alten Verträgen heute noch Rechte für die Stadt ableiten lassen? Das könne ohne nähere Prüfung nicht beurteilt werden. „Es kann beispielsweise sein, dass bereits Verjährungen eingetreten sind.“

Keine Lösung in Sicht

Auch die beiden betroffenen Nachbarn sehen keinen Handlungsbedarf. Sie hätten den als Weg vorgesehenen Grund jahrzehntelang in gutem Glauben genutzt – bis vor vier Jahren ein Schreiben von O.s Anwalt in ihren Postkästen lag. Die beanstandeten Überbauten seien daraufhin entfernt worden. „Es steht nichts mehr dort“, sagt einer von ihnen. Den Weg jetzt noch zu bauen, hält er für sinnlos: „Er würde ins Nichts führen. Ein weiterer Nachbar hat den oberen Teil des Spielplatzes von der Stadt gepachtet und nutzt ihn als Garten.“

Wobei hier das Grundproblem der Siedlung deutlich wird: Ohne Verwaltungsgemeinschaft fehlt ein Ort, an dem die Hausbesitzer solche Fragen gemeinsam klären könnten. Die Dame verlangt daher, dass ihre Nachbarn die Zustimmung aller Miteigentümer einholen, wenn sie die Gemeinschaftsfläche weiterhin als Garten nutzen wollen. Die beiden lehnen das ab: „Wir werden sicher nicht auf die Reise gehen und 200 Unterschriften sammeln.“