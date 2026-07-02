Der Unfall ereignete sich gegen 15:30 Uhr in Kapfenberg auf der Johann-Brandl-Gasse. Aus bislang noch völlig ungeklärter Ursache stießen die beiden Radfahrer – ein 48-Jähriger und ein 72-Jähriger, beide im selben Bezirk ansässig – im Kreuzungsbereich rechtwinklig zusammen. Durch den heftigen Aufprall stürzten beide Männer schwer. Da weder der 48-Jährige noch der ältere Radfahrer einen Schutzhelm trugen, zogen sich beide beim Sturz auf den Asphalt schwere Verletzungen im Kopfbereich zu.

Nachfolgende Verkehrsteilnehmer und Passanten setzten sofort die Rettungskette in Gang. Die Verletzten wurden noch vor Ort von den alarmierten Einsatzkräften des Österreichischen Roten Kreuzes erstversorgt und im Anschluss zur weiteren intensivmedizinischen Behandlung in das LKH Leoben eingeliefert.