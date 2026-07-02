Der Streit begann wegen Brot. Geendet hat er vor dem Landesgericht Leoben, mit einem Schuldspruch wegen versuchter schwerer Nötigung.

Richter Armin Scheck sitzt an diesem Nachmittag einem jungen Lebensmittelhändler aus der Obersteiermark gegenüber. Der Mann ist unbescholten und bestreitet jede Schuld. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, einen Brotlieferanten mit einem Messer bedroht zu haben. Die Botschaft soll eindeutig gewesen sein: Sollte die Bäckerei noch einmal Brot liefern, werde er den Fahrer, dessen Chef oder andere Mitarbeiter „abschlachten“. Gleichzeitig sollen drei Reifen des Lieferwagens zerstochen worden sein.

Der Angeklagte schüttelt den Kopf. In der betreffenden Nacht sei er mit zwei Freunden in Wien gewesen, um Brot abzuholen.

Im Zentrum steht ein Streit zwischen dem Angeklagten und einer Großbäckerei. Diese hatte seinen Markt in der Obersteiermark vorerst nicht mehr beliefert. Der Angeklagte sah sich dadurch benachteiligt. Statt selbst beliefert zu werden, musste er nun die Ware aus Wien holen.

Der Geschäftsführer der betroffenen Bäckerei schildert, dass bereits vor dem Vorfall Warnungen eingegangen seien. Ein Mitarbeiter habe berichtet, dass es „Probleme geben“ werde, wenn bestimmte Geschäfte weiterhin beliefert würden. Kurz darauf seien Anrufe und Nachrichten eingegangen. Einen Tag später sei dann der Lieferfahrer bedroht worden.

„Sie versuchen, mich für dumm zu verkaufen“

Unangenehm wird es für den Angeklagten, als ein konkurrierender Lebensmittelhändler als Zeuge aussagt. Dieser hatte vorsorglich ein Gespräch mit dem Angeklagten aufgezeichnet. Die Dolmetscherin übersetzt dem Gericht die Aussagen. Demnach habe der Angeklagte sinngemäß erklärt, dass der Lieferant kein Brot mehr in die Region bringen dürfe, ansonsten werde es Probleme geben. „Das nimmt keine besonders gute Wendung für Sie“, attestiert Scheck.

Dann beginnt das Ringen um das Alibi. Zwei Freunde des Angeklagten sollen bestätigen, dass dieser zur Tatzeit in Wien gewesen sei. Doch mehrfach widersprechen ihre Aussagen den Protokollen der Polizei. Die Zeugen machen Übersetzungsfehler verantwortlich. Der Richter wird streng. „Das höre ich in jedem Verfahren“, sagt Scheck.

Staatsanwalt Andreas Riedler vertrat die Anklage © KLZ / Maria Steinwender

Als ein Foto auftaucht, das der Angeklagte in der fraglichen Nacht auf TikTok veröffentlicht haben soll, wird die Stimmung frostig. Laut Angeklagtem entstand das Bild nachts in Wien. Der Richter sieht etwas anderes: „Sie stehen im Sonnenschein.“ Der Angeklagte erklärt, das Licht stamme vom Handyblitz. Seine Freunde erkennen eine Straßenlaterne als Lichtquelle, danach eine Ampel. „Das ist ein Schmarrn, was Sie da erzählen“, sagt Scheck: „Sie versuchen, mich für dumm zu verkaufen.“

Zeuge erkennt die Stimme des Angeklagten wieder

Der wichtigste Zeuge ist jener Mann, der bedroht worden sein soll. Der Lieferfahrer schildert, wie er am frühen Morgen aus seinem Fahrzeug stieg und von zwei Männern abgefangen wurde. Einer sei vermummt gewesen, habe ein Messer in der Hand gehalten und ihm gedroht. Der andere habe die Reifen zerstochen.

Der Fahrer erkennt den Angeklagten nicht an seinem Gesicht wieder, sondern an seiner Stimme und an einem Pullover. Beides habe er später auf Social Media wiedererkannt. Im Gerichtssaal hört er den Angeklagten sprechen.

Staatsanwalt Andreas Riedler beantragt Schuldspruch und Bestrafung: „Ich bin überzeugt, dass der Angeklagte die Tat begangen hat. Besonders verwerflich ist, dass ein Messer vorgehalten wurde, um die Drohung zu untermauern – das ist ein Verhalten, welches in Österreich nicht geduldet wird.“

Nach stundenlanger Beweisaufnahme fällt Richter Scheck ein Urteil. Auch für ihn sei die Beweislage eindeutig: Die Aussagen der Freunde seien wenig glaubwürdig gewesen. Ein nachvollziehbares Motiv habe ausschließlich der Angeklagte gehabt. Dieser ist schuldig der versuchten schweren Nötigung und Sachbeschädigung. Er bekommt sieben Monate Freiheitsstrafe, bedingt auf drei Jahre Probezeit, dazu 120 Tagessätze Geldstrafe und 2410 Euro Schadenersatz. Der Angeklagte meldet sofort volle Berufung an. Das Urteil ist daher nicht rechtskräftig.