„Schließung von drei steirischen Bezirksgerichten droht.“ So titelte die Kleine Zeitung im Oktober 2019 und nannte die Gerichte Murau, Schladming und Mürzzuschlag. Eine Arbeitsgruppe im Justizministerium hatte diese Schließungen vorgeschlagen. Umgesetzt wurde der Plan von der damaligen Expertenregierung nicht. Man verwies darauf, dies sollten spätere Regierungen erledigen. Nun scheint es soweit zu sein. Aufgrund des Spardrucks sollen nun genau diese drei Gerichte geschlossen werden (wir berichteten).

Zwölf Mitarbeiter

Die Kleine Zeitung hat sich die Folgen für Murau näher angesehen. Im Falle einer Schließung wären zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen. Die meisten wohnen im Bezirk Murau und müssen wohl künftig nach Judenburg pendeln, denn die beiden Gerichte sollen zusammengelegt werden. Gerichtsvorsteherin Maria Katrin Stadlober will sich auf Anfrage der Kleinen Zeitung nicht öffentlich äußern.

„Nicht akzeptabel“

Sehr wohl äußern sich Parteienvertreter: Die Schwächung der Infrastruktur im ländlichen Raum sei nicht akzeptabel, heißt es kurz zusammengefasst von den Bezirksparteichefs von FPÖ, ÖVP und SPÖ, Alexander Putzenbacher, Daniel Miedl-Rissner und Gerhard Hörmann.

Muraus Bürgermeister Thomas Kalcher (ÖVP) spricht von einer schlechten Nachricht für die Bezirksstadt. Es seien Arbeitsplätze betroffen, und der Stadt drohe ein Leerstand in bester Zentrumslage. Er werde genau hinterfragen, ob eine Schließung noch abzuwenden ist.

Muraus Bürgermeister Thomas Kalcher © Josef Fröhlich

Den Spardruck der Regierung versteht er: „Es ist wie immer: Jeder sagt, wir müssen sparen, aber nicht bei uns.“ Er habe Verständnis dafür, dass nach Möglichkeiten gesucht wird, die Budgets zu entlasten. Auch selbst denke er über solche Möglichkeiten nach und nennt als Beispiel die Gemeinden: „Weitere Fusionen sind aus meiner Sicht zwingend notwendig, weil wir uns Doppel- und Dreifachstrukturen künftig schlicht nicht mehr leisten können.“

Ein Gericht bleibt übrig

Das mächtige Gebäude im Stadtzentrum teilt sich das Bezirksgericht momentan mit dem AMS. Ob und wie die Gerichtsräume im Falle einer Schließung nachgenutzt werden könnten, weiß derzeit noch niemand.



Bis zum Jahr 2002 gab es im Bezirk mit Murau, Oberwölz und Neumarkt noch drei Gerichte. Kommt nun die Schließung von Murau, bleibt keines mehr übrig. Knittelfeld wurde 2013 zugesperrt, somit bleibt für beide Bezirke nur noch der Gerichtsstandort Judenburg übrig.