Die Semmering-Rax-Region war nicht nur bei der Sommerfrische ein Vorreiter, sondern auch bei den Seilbahnen. Vor genau 100 Jahren wurde am Hausberg der Wiener die erste Personenseilbahn Österreichs errichtet. Sie transportiert seither jährlich rund 200.000 Gäste in nur acht Minuten von Reichenau auf das Bergplateau und wieder zurück.

Anlässlich ihres 100. Geburtstags zeigt ORF 2 nun im Format „Erlebnis Österreich“ eine Dokumentation über das geschichtsträchtige Transportmittel. Unter der Regie von Christian May werden darin unter anderem Menschen porträtiert, in deren Leben die Rax – und natürlich die Seilbahn – eine zentrale Rolle spielen. So erzählt etwa der pensionierte Bergretter Ewald Putz, wie er mit Hilfe der Seilbahn zwei Menschen, die kurz vor dem Erfrierungstod waren, gerade noch retten konnte. Und wie er den weltberühmten Psychiater und Vater der Logotherapie, Viktor Frankl, kennengelernt hatte.

Seit 1926 transportiert die Seilbahn Menschen auf das Bergplateau an der steirisch-niederösterreichischen Grenze © Raxseilbahn

Im Zuge der Produktion des Films mit dem Titel „Am Berg der Pioniere“ wurde auch eine alte Filmrolle aus dem Geburtsjahr der Seilbahn 1926 im Archiv der Rax-Seilbahn entdeckt. Die darauf enthaltenen Aufnahmen sollen dabei „sensationelle, noch nie gezeigte Einblicke in die Welt von damals‘“ bieten, verspricht man von Seiten des ORF. Zudem gibt man hautnahe Einblicke in die Technik der Schwebebahn und zeigt, wie diese gewartet wird und seit nunmehr einem Jahrhundert funktioniert.

Feierlichkeiten mit Sonderbriefmarke

Offiziell gefeiert wurde das große Jubiläum übrigens schon am 12. Juni mit einem Publikumsfest am Berg, von Seiten der Politik wurde dieses schon vorab bei einem kleinen Festakt zelebriert. Ins Rampenlicht gerückt wird die Seilbahn auch von der Österreichischen Post, die anlässlich des 100. Geburtstages eine Sonderbriefmarke herausgebracht hat, auf der ein historisches Foto zu sehen ist.