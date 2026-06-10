Am 9. Juni 1926 wurde die Rax-Seilbahn in Reichenau mit großem Trara eröffnet. Der Ort im steirisch-niederösterreichischen Grenzgebiet war mit der Erschließung der Südbahn und dem mittlerweile zur Welterberegion Semmering gehörenden Umfeld so etwas wie die Wiege der Sommerfrische.

Schon der Kaiser und viele Künstler, etwa Sigmund Freud und Arthur Schnitzler, waren treue Gäste in dem Kurort, bevor mit der Erschließung der Rax ein weiterer touristischer Meilenstein gesetzt wurde.

Die Raxseilbahn heute © Raxseilbahn

Interessant: Nicht die heute großen Skigebiete im Westen Österreichs waren Vorreiter bei den Personen-Seilbahnen. Die erste Anlage dieses Zuschnitts wurde mit der Raxi quasi im Osten, mehr oder weniger auf dem Hausberg der Wiener, installiert. Es gab damals auch kritische Stimmen – die positiven überwogen jedoch.

Technische Meisterleistung

In der damaligen Presse war von einem „Mittelding zwischen Flugzeug und Omnibus“ die Rede, der Bau galt als technische Meisterleistung und wurde über die Jahre ständig erneuert. Immer wieder wurden Kabinen und Technik getauscht, bis Berg- bzw. Talfahrten letztendlich nur mehr acht Minuten dauerten.

Den größten Zulauf hatte die Bahn während des 2. Weltkriegs. In diesen Jahren verzeichnete man jährlich 240.000 Besucher. Dies wohl auch, weil an weitere Reisen unter den damaligen Umständen ohnehin nicht zu denken war.

Ein historisches Video:

Heute hat man sich auf rund 200.000 Besucher jährlich eingependelt. Ein webbasiertes Besucherlenkungstool steuert die Kapazität, Gäste können damit bequem von zu Hause aus oder unterwegs online die gewünschte Berg- und Talfahrt buchen.

Zum 100. Geburtstag hat man sich jetzt ein umfangreiches Programm überlegt. Während am Dienstag, auf den Eröffnungstag genau, eine politische Abordnung mit Staatssekretärin Elisabeth Zehetner und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner einen Festakt abhielten, wird am kommenden Freitag zum großen Publikumsfest geladen.

Sonderbriefmarke zum Jubiläum

Es gibt den ganzen Tag Live-Musik, diverse Kinderattraktionen und für alle Gäste einen Sondertarif. Ab 18,50 Euro ist man mit Berg- und Talfahrt dabei. Es gibt die Möglichkeit, die gesamte Anlage zu besichtigen, auch Filmvorträge werden gezeigt.

Prominent platziert wird die Seilbahn in nächster Zeit auch anderswo: anlässlich des 100-jährigen Jubiläums ist eine Sonderbriefmarke von der Post entworfen worden.