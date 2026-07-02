Die Stadt Bruck hat – wie so viele Kommunen – ein Finanzproblem und auch sonst sieht es mit Rücklagen nicht gut aus. Für die in Summe rund 680 Wohnungen, die teils dringend saniert werden müssen, stehen exakt 2995,68 Euro an Rücklagen (Mietzinsreserve) zur Verfügung. Das sind ein paar Handwerkerstunden.

Die Gesamtsituation ist fatal: Knapp 30 Prozent der Wohnungen stehen leer, das Defizit aus der „Wohnraumbewirtschaftung“ liegt bei einer halben Million Euro jährlich.

Alle Parteien sind sich einig – bis auf KPÖ

Seit 2020 hat man so ein Minus von 1,5 Millionen Euro aufgebaut. „Wir müssen handeln“, lautet die Devise von Bürgermeisterin Susanne Kaltenegger, die alle Parteien mit Ausnahme der KPÖ, auf diesen Kurs mitbekommen hat.

Die Brucker Stadtführung: Bürgermeisterin Susanne Kaltenegger (ÖVP) und ihr Vize Raphael Pensl von den Freiheitlichen © KLZ / Moritz Prettenhofer

Nun ist auch klar, welche Objekte veräußert werden: Die größten Bestände werden in der Flurgasse (52 Wohneinheiten), in der Knottingerstraße (40 Einheiten) und in der Hubertusstraße (27 Einheiten) den Besitzer wechseln.

Bieterverfahren

Bis Jahresende läuft ein Bieterverfahren, wer die Wohnungen bekommen soll. Dabei hat die Stadt eine ganz klare Präferenz. „Unsere Intention ist, dass wir an einen Wohnbauträger verkaufen“, erklärt Sprecher Helmut Maier. Spekulative Finanzinvestoren, egal welcher Rechtsform, blieben außen vor.

80 Prozent des Nettoerlöses gehen dann in eine zweckgebundene Rücklage zur Sanierung der übrigen Gemeindewohnungen, 20 Prozent in die Sanierung der Volksschulen.

Alle Parteien, außer der KPÖ, sind für den Verkauf. V.l.n.r.: Kletus Schranz (Bürgerliste Neues Bruck), Gregor Tuttinger (SPÖ), Bgm. Kaltenegger (ÖVP), Vize-Bgm. Raphael Pensl (FPÖ) und Finanzstadtrat Helmut Sommer. Nicht auf dem Bild: Petra Schirnhofer von den Grünen © KLZ / Moritz Prettenhofer

Für die rund 100 Mieter (der Rest der Wohnungen steht leer) ändere sich vorerst gar nichts. Sie bleiben in ihren Einheiten. „Es besteht die Möglichkeit, dass ein neuer Eigentümer in die Immobilien investiert und sich die Qualität dadurch verbessert. Dies wäre im Besitz der Stadt in der Form gar nicht möglich“, heißt es in einem Infoschreiben.

Hotline für Betroffene

Für Mieter, die Fragen haben, hat die Stadt eine E-Mail-Adresse bzw. Hotline eingerichtet: gemeindewohnungen@bruckmur.at oder 0664/780 477 30.