Mit einem festlichen Gottesdienst und anschließendem Pfarrfest würdigten die Pfarren Kleinlobming und Großlobming am Sonntag das 40-jährige Wirken von Pfarrer Alfred Robnik im Lobmingtal.

Der 1942 in Neuseiersberg geborene Priester verspürte bereits als Kind den Wunsch, Seelsorger zu werden. Nach dem Besuch des Knabenseminars studierte er Theologie und Philosophie in Graz sowie am Canisianum der Jesuiten in Innsbruck. Nach Stationen als Kaplan in Bruck an der Mur, Trofaiach und Graz-Straßengel entschied er sich bewusst für die Pfarren Kleinlobming und Großlobming. Für Pfarrer Robnik steht fest, dass ihn Gott zu dieser Entscheidung geführt hat.

Die große Wertschätzung der Pfarrbevölkerung wurde beim Jubiläumsgottesdienst sichtbar. Gemeinsam mit Pfarrer Rudolf Rappel und Dechant Hans Glück feierte Robnik die Messe. In seiner Predigt hob Rappel besonders die Verlässlichkeit, Beständigkeit und die verbindende Art des Jubilars hervor.

KI-Song für Pfarrer

Für die musikalische Umrahmung sorgten Kirchenchor und Klangwerk. Eine Überraschung hatte der Pfarrgemeinderat vorbereitet: Für den technisch interessierten Pfarrer wurde ein KI-generiertes Lied präsentiert, das die Dankbarkeit und Verbundenheit der Pfarrgemeinde zum Ausdruck brachte.

Auch Bürgermeister Christian Wolf sowie Vertreter des Seniorenbundes, des Österreichischen Kameradschaftsbundes und der Freiwilligen Feuerwehr bedankten sich bei Robnik.

Einen Schlusspunkt des setzten die Kinder des Pfarrkindergartens gemeinsam mit ihren Pädagoginnen. Beim Pfarrfest unter schattigen Bäumen gratulierte der Musikverein Kleinlobming mit Obmann Robert Leger und Kapellmeister Bernd Bodler mit einem musikalischen Ständchen.

Der Grundtenor des Festtages: Mit seinem Wirken, seinem Glauben und seiner Nähe hat Pfarrer Alfred Robnik das Leben vieler Menschen im Lobmingtal bereichert.