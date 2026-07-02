Große Auszeichnung für Paul Ehrenreich aus Unzmarkt-Frauenburg: Der 28-Jährige wurde von der Wirtschaftskammer Steiermark und der „Steirischen Wirtschaft“ in die Liste der „Top 30 unter 30“ aufgenommen und zählt damit zu den herausragendsten Jungunternehmern des Landes.

Jährlich werden junge Unternehmerinnen und Unternehmer ausgezeichnet, die mit Innovationskraft, Verantwortung und unternehmerischem Mut Akzente setzen. Die Auswahl erfolgt durch eine Expertenjury aus Wirtschaft und Medien.

Mit 26 übernahm er in dritter Generation

Seit Anfang 2024 führt Ehrenreich das Bestattungsunternehmen in Unzmarkt-Frauenburg in dritter Generation. Gegründet wurde der Betrieb 1947 von seinem Großvater, später von seinem Vater übernommen, liegt die Verantwortung heute in den Händen des 28-Jährigen. Bereits mit 26 Jahren absolvierte er die Meisterprüfung im Bestattungsgewerbe. Dass er einen Beruf gewählt hat, den viele junge Menschen wohl ausschließen würden, empfindet er selbst als selbstverständlich. „Ich bin im Betrieb aufgewachsen, ich kenne es nicht anders“, sagte Ehrenreich bereits im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Im Mittelpunkt seiner Arbeit stehe dabei nicht der Tod, sondern die Begleitung von Menschen in einer der schwierigsten Phasen ihres Lebens. Der Beruf erfordere viel Einfühlungsvermögen, trotz seines jungen Alters werde er von Kunden nicht „schief angeschaut“, wie er sagt: „Ich denke, die Menschen sind froh, dass jemand für sie da ist.“

Neben seiner Meisterprüfung im Bestattungsgewerbe ist Ehrenreich auch ausgebildeter Tischler und führt zusätzlich die Bau- und Möbeltischlerei des Familienunternehmens weiter. Damit verbindet er traditionelles Handwerk mit modernem Unternehmertum. Den Schritt in die Selbstständigkeit habe er nie bereut: „Man ist flexibler, dafür aber immer erreichbar.“