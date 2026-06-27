„Wir wollen für unseren Standort Kalsdorf jedenfalls noch heuer einen humanoiden Roboter anschaffen“, betont Christian Lazarevic. Der Geschäftsführer von Roto Frank Austria, Spezialist für Hightech-Baubeschläge u. a. im Fenster- und Türenbereich, sieht mit der Implementierung von innovativen Robotersystemen große Chancen einhergehen. Entsprechende Projekte mit Universitäten und Spezialfirmen seien bereits im Gang. Der Fokus liege auf der Verbesserung der Ergonomie und speziell auf Material-Handling und Materialwirtschaft. „Hier gibt es Arbeitsplätze, an denen ein humanoider Roboter zum Einsatz kommen könnte“, so Lazarevic. Ein konkretes Beispiel sei „die Gießerei im Zinkgussbereich, wo derzeit Mitarbeiter die Zinkbarren bei Gießmaschinen nachlegen müssen“. Was derzeit noch erforscht wird? Technisch müssen sie für den Einsatz bei Roto Frank Gewichte von zehn bis 20 Kilogramm heben können, sagt Lazarevic. Die Roboter müssen mit Sensoren ausgestattet sein, um mit Menschen zusammenarbeiten und mit Maschinen kommunizieren zu können. „Daran arbeiten wir noch, um die Sicherheit zu gewährleisten.“

„Immer mehr steirische Unternehmen wollen damit starten“

Roto Frank Austria ist auch Teil der Plattform „AT Styria“. Dort werden – seit mittlerweile genau zehn Jahren – „die Kräfte der steirischen Automatisierungstechnik gebündelt“, wie der Vorsitzende Herbert Ritter betont. Der Unternehmer und Vizepräsident der steirischen Wirtschaftskammer unterstreicht, dass diesen Entwicklungen nun auch strategisch Rechnung getragen wird. „Immer mehr Unternehmen in der Steiermark wollen mit dem Einsatz von humanoider Robotik starten – etwa um monotone oder körperlich belastende Tätigkeiten zu übernehmen und Mitarbeiter für höherwertige Aufgaben freizuspielen.“ Zum zehnjährigen Jubiläum von „AT Styria“ wird die Plattform um neue strategische Felder erweitert, darunter auch „Flexible Robotik“, eine eigens eingerichtete Arbeitsgruppe, der neben Unternehmen u. a. auch Hochschulen wie die Montanuni Leoben, die TU Graz oder die FH Campus02 angehören, wird sich dem Thema intensiv widmen. Der Fokus liegt gewissermaßen auf einer neuen Roboter-Ära.

„Es geht nicht darum, Arbeitsplätze abzubauen“

Auch bei Antemo aus dem Murtal, Spezialist für Komponenten im Luftfahrt-, Weltraum- und Defense-Bereich, begrüßt man diese Schwerpunktsetzung ausdrücklich. „In der Steiermark ist viel Potenzial und Kompetenz vorhanden, aber bisher ist hier zu häufig im stillen Kämmerlein passiert, nun haben wir die Chance, die PS gemeinsam auf die Straße zu bringen“, sagt Antemo-Geschäftsführer Herbert Brunner. Auch in seinem Unternehmen wird bereits konkret an der Implementierung von humanoiden Robotern gearbeitet, in zwei bis vier Jahren soll der erste humanoide Roboter am Standort in Sankt Peter ob Judenburg eingesetzt werden. Derzeit gehe es um eine Vorauswahl der Robotertechnologie und dann um die programmtechnischen Anpassungen – für die Erprobung arbeite man mit den Universitäten zusammen, so Brunner. Bei Antemo gehe es um keine Massenproduktion, „wir fertigen Stückzahlen im Volumen von 100 bis 300 Stück, also vor allem Kleinserien“. Brunner geht davon aus, dass mit humanoiden Robotern zunächst einfache Tätigkeiten wie „das Einlegen und Entnehmen von Teilen in Maschinen übernehmen können, ohne dass Personal für zusätzliche Nachtschichten benötigt wird“. Er betont aber, „dass es nicht darum geht, Arbeitsplätze abzubauen, sondern auf den zukünftigen Mangel an Arbeitskräften – durch das Ausscheiden der Babyboomer-Generation – zu reagieren“. Zudem werden neue hochspezialisierte Fachkräfte für die Bedienung, Programmierung und Weiterentwicklung benötigt, so Brunner. Die Steiermark werde zwar nicht selbst Roboter bauen, sich aber auf die Entwicklung und Bereitstellung von Spezialausrüstung und Know-how konzentrieren. Das sei „der Schlüssel für ein Zukunftsmodell in der Steiermark“, ist Brunner überzeugt.

ATStyria-Geschäftsführer Helmut Röck mit Herbert Ritter (Vorsitzender ATStyria) und Stellvertreter Udo Traussnigg © ARMIN RUSSOLD

„Großes weiteres Wachstumspotenzial“

„Automatisierung hat sich in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt: Wir sprechen heute nicht mehr nur von klassischen Industrierobotern, sondern von autonomen Systemen, humanoider Robotik und KI-gestützten Anwendungen, die ihr Umfeld verstehen und darauf reagieren“, betont auch Ritter. Für die Steiermark sieht er hier „großes weiteres Wachstumspotenzial“. Laut einer Erhebung des Instituts für Wirtschafts- und Standortentwicklung sind steiermarkweit rund 44.000 Beschäftigte dem Bereich der Automatisierungstechnik zurechenbar. „Wir gehen von bis zu 10.000 neuen Jobs in der steirischen Automatisierungstechnik bis 2030 aus“, so Ritter.

Zum zehnjährigen Jubiläum von „AT Styria“ wird die Plattform übrigens um weitere neue strategische Felder erweitert. Aufgesetzt werden Arbeitsgruppen u. a. in den Bereichen „Applied Artificial Intelligence“ (Angewandte Künstliche Intelligenz) sowie „Safety & Security“ zur Unterstützung von Unternehmen bei der Umsetzung komplexer Regularien und „Smart Production & Smart Engineering“ (Intelligente Produktion, intelligentes Engineering) für durchgängig vernetzte, datengetriebene Produktionsketten.