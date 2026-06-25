Andreas Wurditsch als Leiter der Region Obersteiermark und Vorstandsmitglied Oliver Kröpfl von der Zentrale in Graz gaben Einblick in die wirtschaftliche Entwicklung der Bank. „Wir konnten im Vorjahr trotz sinkender Einwohnerzahlen die Zahl der Kunden nochmals auf insgesamt 113.477 Kunden um knapp ein Prozent steigern. Auch das Kundenvolumen konnten wir auf 4,9 Milliarden Euro steigern.“

Stabil bleibt die Region Obersteiermark in der Zahl der Mitarbeiter (171) und der 25 Filialen. „Die Zahl der Filialen hat sich in den vergangenen Jahren nicht verändert und wir planen derzeit auch keine Schließungen. Im Gegenteil: Wir haben im Vorjahr die Filialen in Wartberg und in Zeltweg saniert, heuer wird die Filiale in Mariazell modernisiert", so Wurditsch.

Die Filiale Wartberg wurde im Vorjahr modernisiert, heuer folgt jene in Mariazell © KLZ / Markus Hackl

Kröpfl bestätigt die Philosophie der Sparkasse: „Wir sind sehr bestrebt, dezentral vertreten zu sein, wobei die Dualität unserer Branche fortschreitet – einerseits wollen wir am regionalen Angebot festhalten, andererseits geht der Digitalisierungsprozess unaufhaltsam weiter – wir investieren einen hohen zweistelligen Millionenbetrag jährlich in die Digitalisierung.“

Kröpfl brachte auch die gesamtheitliche Sicht auf die Steiermärkische Sparkasse ein: „Die vergangenen drei Jahre waren die erfolgreichsten in der mehr als 200-jährigen Geschichte der Sparkasse. Im Vorjahr betrug der Jahresüberschuss nach Steuern 436 Millionen Euro. Sowohl das Kommerzkunden- als auch das Privatkundengeschäft im Inland, sowie die Tochterbanken in Südosteuropa erzielten erfreuliche Ergebnisse.“

Wohnbaufinanzierung im Anstieg

Wohnbau, Wohnraumschaffung und die damit verbundene Wohnbaufinanzierung sind stets auch immer ein Indikator, für die wirtschaftliche Gesundheit einer Region. „Gegenüber 2024 verzeichneten wir im Vorjahr eine 15-prozentige Zunahme der Wohnbaufinanzierung, allein in der Obersteiermark wurden 500 Wohnbaufinanzierungen abgeschlossen", sagt Wurditsch. Ein rasanter Anstieg der Baumaterialien, der Grundstückspreise und die für viele zu strenge KIM-Verordnung (mindestens 20 Prozent Eigenkapitalquote) brachten den Wohnbau faktisch zum Erliegen. „Es geht langsam wieder bergauf, wobei die KIM-Verordnung zwar offiziell gelockert, intern aber die Vorgaben zum Teil noch straffer gezogen wurden“, so Wurditsch.