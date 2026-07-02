Seit Mittwoch, 1. Juli, stehen mehrere Feuerwehren sowie Luftunterstützungskräfte im Bereich des Etrachsees in der Murauer Gemeinde Krakau im Einsatz. Im steilen Waldgelände brach ein Brand aus. Umgehend rückten die Feuerwehren Krakaudorf, Niederwölz mit ihrer Drohne sowie Scheifling mit der Flugdienststaffel zur Erkundung und Brandbekämpfung aus.

Insgesamt standen am ersten Einsatztag rund 40 Feuerwehrmitglieder im Einsatz. Zusätzlich unterstützte ein Hubschrauber des Bundesministeriums für Inneres die Maßnahmen aus der Luft. Aufgrund eines herannahenden Unwetters musste man am Nachmittag wie berichtet aus Sicherheitsgründen abbrechen.

Fortsetzung

Tags darauf wurde der Einsatz ab den frühen Morgenstunden fortgesetzt. „Mittels Drohnenerkundung konnten mehrere Glutnester lokalisiert werden. Die gewonnenen Lagebilder ermöglichten es, die Bodenmannschaften gezielt zu den betroffenen Bereichen zu lotsen“, wie es vonseiten der Feuerwehr heißt. Erneut rückten um die 40 Feuerwehrleute zum Einsatzort aus.

Dort begannen sie umgehend mit dem händischen Öffnen und Umgraben des Waldbodens, um die Glutnester vollständig abzulöschen.

Herausforderungen

Der Einsatz stellte die Feuerwehrleute vor einigen Herausforderungen. Der Wind frischte auf und der Zugang zum betroffenen Waldstück war sehr steil. Zur Unterstützung der Bodentrupps wurden ein Hubschrauber des Bundesministeriums für Inneres sowie ein Hubschrauber des Österreichischen Bundesheeres angefordert.

Die Einsatzkräfte ziehen Bilanz: „Durch das koordinierte Zusammenwirken der Bodenmannschaften, der Drohnenteams sowie der Luftunterstützung konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden.“ Die Einsatzleitung wurde von der Bezirkshauptmannschaft Murau sowie der Landesforstdirektion Steiermark unterstützt.