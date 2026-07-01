Mit einem großen Jubiläumsfest feierte der Murdorfer Brauchtumsverein heuer sein zehnjähriges Bestehen. Obmann Günther Sorko: „Was 2016 mit dem Ziel begann, die Murdorfer Traditionen nach dem Ende des Sparvereins Schurl und der Schließung des Gasthauses Köck weiterzuführen, hat sich zu einer tragenden Säule des gesellschaftlichen Lebens in dem Judenburger Ortsteil entwickelt.“

Zu den traditionellen Bräuchen im Jahreskreis gehören unter anderem das Maibaumaufstellen, die Sonnwendfeier und der Murdorfer Advent: Die Veranstaltungen erfreuen stets zahlreiche Besucherinnen und Besucher, wie Sorko erzählt.

Aushängeschild

Ein besonderes Aushängeschild ist laut dem Obmann der vereinseigene Sparverein, der inzwischen mehr als 100 Mitglieder zählt. „Neben der jährlichen Sparvereinsauszahlung ist vor allem der Sparvereinsausflug ein Höhepunkt des Vereinsjahres.“

Der Verein unterstützt seit seiner Gründung aber auch Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind. An der Renovierung der Murdorfer Kapelle beteiligte man sich ebenfalls finanziell.

Stolz und Ansporn

„Unser Verein lebt von den Menschen, die sich mit Herzblut einbringen. Gemeinsam wollen wir unsere Traditionen bewahren, das Gemeinschaftsgefühl stärken und dort helfen, wo Hilfe gebraucht wird. Dass wir heute auf zehn erfolgreiche Jahre zurückblicken dürfen, erfüllt uns mit Stolz und ist zugleich Ansporn für die Zukunft“, so Sorko, der 2023 die Obmannschaft übernommen hat. Der Vorstand besteht aus knapp 20 ehrenamtlichen Mitgliedern.

Außerdem sagt Günther Sorko: „Der Murdorfer Brauchtumsverein hat sich in einem Jahrzehnt zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Dorflebens entwickelt und wird auch künftig dafür sorgen, dass Brauchtum, Gemeinschaft und gegenseitige Unterstützung in Murdorf einen festen Platz haben.“