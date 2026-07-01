Zu einem Waldbrand mussten am Mittwoch die Feuerwehren Krakaudorf, Niederwölz mit Drohne und Scheifling mit der Flugdienststaffel ausrücken. Der Einsatz wurde aus Sicherheitsgründen frühzeitig abgebrochen, da ein Unwetter anrückt, wird vonseiten der Einsatzkräfte berichtet wird (Stand 15.45 Uhr).

Rund 40 Feuerwehrleute waren jedenfalls im Einsatz sowie ein Hubschrauber des Bundesministeriums. Das Feuer brach im Bereich des Etrachsees in der Gemeinde Krakau aus. Es soll sich um einen kleinflächigen Waldbrand handeln. Wenn sich die Wettersituation wieder beruhigt, wird man den Einsatz fortsetzen.