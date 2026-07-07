Es ist die 75. Auflage des größten Radsport-Events Österreichs, doch in Oberkärnten freut man sich über eine Premiere: Startpunkt der zweiten Etappe der „Tour of Austria“ (früher Österreich Radrundfahrt) ist Bad Kleinkirchheim. „Wir sind stolz, dass wir dafür den Zuschlag erhalten haben“, freut sich Bürgermeister Matthias Krenn. Immerhin hat sich Bad Kleinkirchheim erfolgreich als Mountainbike- und Radsport-Destination positioniert.

Beim Start um 11 Uhr beim Kirchheimer Weg darf Franz Klammer nicht fehlen. Doch schon vorher ist für Programm gesorgt: Von 7.30 Uhr bis 9 Uhr gibt es den „Lidl Kids Cup“ im Startbereich. Ab 9 Uhr werden bei der Kaiserburg Talstation die Teams präsentiert, bevor die Fahrer zum Aufwärmen eine Auftaktrunde durch Bad Kleinkirchheim ziehen und die 188 Kilometer lange Etappe mit 2914 Höhenmetern in Angriff nehmen.

Streckenverlauf

Weiter geht‘s in rasantem Tempo über Wiedweg, Gnesau, Himmelberg, Feldkirchen (Durchfahrtszeit 11.36 Uhr) und Treffen (12.12 Uhr) nach Feld am See (12.25 Uhr), wo Besucher entlang der B 98 ein Radfest erwartet. Bereits vier Minuten später braust der Tross durch Radenthein, weiter nach Millstatt (12.44 Uhr), Seeboden, Lieserhofen und Lendorf (13 Uhr) sowie Winklern (14.08 Uhr) und Heiligenblut (14.41 Uhr), wo der lange Anstieg zur Kaiser-Franz-Josefs-Höhe beginnt. Der Etappensieger wird dort ab 15.20 Uhr erwartet. Entlang der Strecke kann es temporär zu Verkehrsanhaltungen von circa 30 Minuten kommen und bei der Auffahrt auf die Großglockner Hochalpenstraße gibt es am frühen Nachmittag Beschränkungen. Wer den Zieleinlauf erleben möchte, sollte früh genug auffahren.

Manolo Wrolich (Tirol KTM Cycling Team), Paco Wrolich, Christian Stattmann, Matthias Krenn, Tour-Direktor Thomas Pupp, Christian Rush und Lorenz Krumpl (ARBÖ Kärnten Sport Feld am See) sowie Norbert Unterköfler (Präsident LRV Kärnten) © Expa/ Johann Groder

„Werbefahrt für die Region“

Die Etappe, vorbei an Ossiacher und Afritzer See, Brennsee und Millstätter See, wird als „Werbefahrt für die Region“ bezeichnet. „Sie verbindet sportliche Höchstleistung mit Kärntens landschaftlicher Schönheit“, sagt Paco Wrolich, Ex-Profi und Radkoordinator der Kärnten Werbung. „Wir hoffen dass die Tour viele Menschen inspiriert, die Region selbst mit dem Rad zu entdecken. Die Auszeichnung von Focus E-Bike zur schönsten Radregion im DACH-Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz) und Oberitalien bestätigt diesen Weg“, sagt Christian Stattmann, Geschäftsführer der Region Millstätter See – Bad Kleinkirchheim – Nockberge. Die Etappen werden in ORF 1 auch live übertragen.

„Ein Traum wird wahr“

Groß ist die Vorfreude auch bei Norbert Unterköfler, Teamchef von ARBÖ Kärnten Sport Feld am See: „Der Tag wird in die Geschichte des Radclubs und der Gemeinde Feld am See eingehen. Mit einem eigenen Team bei der Tour of Austria in der Region zu starten und durch Feld am See zu fahren ist ein Traum, der für uns wahr wird. Ich kann nur die Bevölkerung einladen, sich dieses Spektakel live an der Strecke anzusehen. Wir wollen uns auf dieser Etappe gut verkaufen.“