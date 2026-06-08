Mit einer gehörigen Prise Pathos eröffnete Thomas Rupp, Direktor der Tour of Austria (TOA), eine Medienrunde in Lienz: „Wir feiern Geschichte. Und das hier, im Mekka des österreichischen Radsports.“ Gemeinsam mit dem Osttiroler Tourismusverbands-Obmann Franz Theurl und Tirol-KTM-Radprofi Felix Rützler stellte Rupp die heurige Ausgabe der TOA vor. Es ist die 75. Durchführung der ehemaligen Österreich-Rundfahrt, die im Jahr 1949 debütierte: „Wir begegnen dieser Aufgabe mit viel Demut. Die Tour of Austria verbindet daher diesmal die Tradition mit der Jetztzeit. Es sind Etappenorte dabei, die die große Geschichte dieser Rundfahrt mitbegründet haben, aber auch neue Ziele.“

Dass Lienz einer dieser Etappenorte ist, war laut des TOA-Chefs „lange klar“. Rupp begründete dies zum einen mit der Historie – die Osttiroler Bezirkshauptstadt ist zum 32. Mal dabei, liegt damit in der „ewigen Hitparade“ auf dem fünften Rang – zum anderen mit dem aktuellen Radsport-Boom rund um den Osttiroler Radstar Felix Gall. Ein Thema, das Touristiker Theurl dankend aufnahm: „Wir erzielen mit dem Radsport und mit Felix eine enorme Medienpräsenz und eine Aufmerksamkeit für die Region, die man mit Marketingmitteln gar nicht erkaufen könnte.“

Seit Jahrzehnenten Verfechter und Fan des Radsports: TVB-Obmann Franz Theurl © Andre Schmidt

Der Radsport als zentrales Motiv

Dabei blickte der TVB-Obmann auf die Anfänge im Bezirk, etwa mit der Asphaltierung des Drauradweges in den 1980er-Jahren von Südtirol nach Oberkärnten hinein, zurück. „Damals musste ich mich von vielen sogenannten Experten beschimpfen lassen. ‚Der Theurl, der Trottel mit seinem Radlfahren’, hieß es.“ Heute hat sich das Radfahren zu einem der wichtigsten Motoren des Tourismus in der Region entwickelt. Aber auch die lokale Wirtschaft, wie etwa der Radhandel, würde stark profitieren. Theurl: „Die Begeisterung für den Radsport ist in der Osttiroler Bevölkerung inzwischen tief verankert. Jetzt kann ich sagen, dass der Trottel Recht gehabt hat.“

Start der 3. Etappe im Herzen von Lienz

Lienz erwartet einen Radsporttag der Extraklasse. Der Start der 3. Etappe wird um 10:40 Uhr am Hauptplatz erfolgen. Danach bleibt für die Zuschauerinnen und Zuschauer viel Zeit für die Party am Straßenrand: Eine sogenannte neutrale Phase verläuft über eine drei Kilometer lange Runde über die Tiroler, Amlacher und Tristacher Straße. Zurück am Europaplatz wird dann um Sprintpunkte gefahren, ehe sich die Profis der 22 Mannschaften – darunter die sechs World-Tour-Teams von Alpecin-Premier Tech, EF Education-Easypost, Ineos Grenadiers, Lidl-Trek, Jayco Alula und UAE Emirates – auf den Weg Richtung Felbertauern machen. Kurz nach Matrei, beim Felbertauernstüberl, sowie an der Mautstelle werden Zähler fürs Bergtrikot vergeben. Danach verabschiedet sich die Lidl Tour of Austria gen Salzburg, wo sie nach 1887 Kilometern und 2311 Höhenmetern in St. Johann/Alpendorf mit einem legendären Bergsprint („die österreichische Mauer“) endet.

Auf die Radprofis der Lidl Tour of Austria warten traumhafte Landschaften in Osttirol © BVA Media / Amann

Einen Tag vorher steht Oberkärnten im Fokus. Die 2. Etappe führt über 189 Kilometer und 2914 Höhenmeter von Bad Kleinkirchheim hinauf zur Franz Josefs Höhe am Großglockner. Vorbei geht es zunächst an malerischen Seen wie Ossiacher See, Brennsee oder Millstätter See, bevor es ab Heiligenblut ernst wird. „Der Glockner war und ist für die Geschichte der Tour of Austria enorm wichtig. Vor allem heuer, zur 75. Ausgabe, durfte er nicht fehlen“, erklärte Rupp. Auch dass die Kärtner-Etappe mit einer Bergankunft ende, war von Beginn an Ziel der TOA-Macher: „Die Infrastruktur mit dem Glocknerhaus und den Parkflächen ist ideal, dazu passt der Blick auf die Pasterze einfach perfekt zum Jubiläum.“ Profi Felix Rützler freut sich jedenfalls auf das Dach der Tour: „Für uns als Team ist die Tour of Austria das wichtigste Ereignis im Jahr. Der Anstieg zum Glockner dürfte uns liegen.“

Thomas Rupp ist Direktor der Tour of Austria © Andre Schmidt

„Schönste Sightseening-Fahrt des Landes“

Die Attraktivität der Rundfahrt wird auch durch die TV-Berichterstattung hervorgehoben. Das Broadcaster Studio K19 GmbH hat spannende Kooperationen mit namhaften TV-Stationen finalisiert. „Wir freuen uns besonders, dass in diesem Jahr alle Etappen live in ORF 1 zu sehen sind“, erklärte Martin Böckle, K19-Geschäftsführer. Live-Bilder gibt es täglich auch bei K19 sowie bei Discovery+, zudem ein Highlight-Magazin auf Eurosport im Anschluss an die Tour de France-Etappen. Eine internationale Medienvertriebsfirma wird die Rundfahrt auch global platzieren. Spektakuläre Bilder aus Osttirol und Oberkärnten sind also garantiert. Oder mit den Worten von Tour-Boss Rupp: „Die Tour of Austria ist einfach die schönste Sightseeing-Fahrt des Landes.“