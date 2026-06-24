Martin Messner und sein Team „WSA KTM Graz“ haben bereits eine Probefahrt in den Beinen. Sie wurde zwar „erst“ in Kitzeck im Sausal und nicht am Grazer Mariahilferplatz gestartet, lieferte aber wertvolle Informationen für die erste Etappe der Österreich-Rundfahrt, die am 8. Juli von der Landeshauptstadt nach Gamlitz führt. Die da wären: Die Südsteiermark gibt optisch ordentlich etwas her – und: Im Renntempo ist sie ein hartes und nahezu unberechenbares Pflaster.

Es sind die Weinberge der Südsteiermark, die die Auftaktetappe für viele zur heimlichen Königsetappe machen. Oder um es in den Worten von Martin Messner zu formulieren: „Den Großglockner, den wir auf der zweiten Etappe befahren, kennt jeder. Alle wissen, was da passiert. Bei der Etappe durch die Steiermark gibt es aber nicht den einen, zehn Kilometer langen Anstieg, der das Rennen entscheidet“, sagt der Kapitän des Grazer Teams. Das mache die erste Etappe zu einer äußerst fordernden – körperlich wie mental: „Man muss immer schauen, dass man vorne mitfährt, um reagieren zu können.“

„Man muss das Rennen gut lesen können“

Die Etappe führt über 188 Kilometer und 2716 Höhenmeter von Graz über den Steinberg nach Voitsberg und dann nach Deutschlandsberg, ehe es nach Leibnitz und später in die Weinstraße geht. Dass Bergfahrer im Vorteil sind, ist offensichtlich. Doch es braucht laut Messner mehr, um beim Auftakt zur „Tour of Austria“, wie sie offiziell heißt, erfolgreich zu sein: „Man muss das Rennen gut lesen können, weil es unvorhersehbar ist. Es kann jeden Moment das Feld auseinanderreißen.“

Nicht selten wurde selbst die steirische Equipe auf der Probefahrt nach Kurven von plötzlichen und knackigen Anstiegen überrascht. Darauf sei man nun vorbereitet – und das kann, bei aller Unvorhersehbarkeit auf dieser Etappe – ein Vorteil sein: „Diese Etappe schaut auf dem Profil nicht so schwierig aus, wie sie ist. Sie ist viel steiler und verwinkelter. Wenn du diese Etappe nicht besichtigst, kannst du auf dem falschen Fuß erwischt werden.“ 22 Teams haben genannt, davon sechs hochklassige World-Tour-Teams. So kommt etwa der ehemalige Tour-Etappensieger Patrick Konrad (Lidl-Trek), dem ein Gesamtsieg bei der „Ö-Tour“ in seinem Palmares noch fehlt.

Dass der Sieg bei der Rundfahrt über die Spitzenteams führt, liegt auf der Hand. Im Vorjahr belegte Messner im Gesamtranking den 19. Platz. Auch heuer will der erfahrene Kapitän die Stars auf zwei Rädern ärgern: „Als Grazer Team ist diese Etappe für uns natürlich extrem interessant. Wir wollen uns aktiv zeigen und den World-Tour-Teams so lange wie möglich Paroli bieten.“