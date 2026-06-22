Wenn das Peloton am 8. Juli von Graz aus in die Tour of Austria, die einst Österreichrundfahrt genannt wurde, losrollt, bilden unbestritten die sechs Teams der World-Tour die sportliche Speerspitze. Mit „Alpecin“, „EF“, „Ineos“, „Lidl Trek“, „Jayco AlUla“ und „UAE“ kommen starke Profis, die von den Fahrern der 15 Continental-Teams und der österreichischen Nationalmannschaft gejagt werden. Auch wenn die Nennlisten der Teams noch Überlänge haben und erst fixiert werden, sind mit Patrick Konrad (Trek) und Michael Gogl (Alpecin), Patrick Gamper (Jayco AlUla) sowie Rainer Kepplinger (Bahrain) und Alexander Hajek (Red Bull), die im Nationalteam fahren, fünf heimische Berufsradfahrer aus der Beletage sicher dabei. Vielleicht trägt einer von ihnen das Trikot des österreichischen Meisters, denn um das wird am Sonntag in Schwanenstadt gefahren. Das Profil im Hausruckviertel ist fordernd und da hat sicher Felix Großschartner eine Chance. Ob der UAE-Profi mit Tadej Pogačar in Frankreich oder durch Österreich fahren wird, entscheidet sich erst.

Brutal wird auch die Ö-Tour, die wohl schon auf der ersten Etappe mit den knackigen Anstiegen nach Gamlitz Fahrer abwerfen wird. Ex-Profi Bernhard Eisl kann als Sportdirektor von „Lidl Trek“ wahrscheinlich auch auf Tao Geoghegan Hart, den Giro-Sieger 2020, und Bauke Mollema setzen. Weitere klingende Namen sind Bob Jungels (Ineos), Georg Steinhauser (EF) und der kommende UAE-Star Jan Christen. Er könnte Teamkollegen Isaac del Toro folgen, der im Vorjahr mit vier Etappensiegen das Gesamtklassement klar diktiert hat.