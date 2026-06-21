Der Sieg von Wout van Aert bei der diesjährigen 123. Austragung von Paris–Roubaix hatte neben der Erfüllung eines seiner Träume einen für die Radsportwelt interessanten – für manchen gar wohltuenden – Nebeneffekt. Denn Tadej Pogačar hatte nicht gewonnen, wie er es sonst mit einer unglaublichen Konstanz die gesamte Saison hinweg tut und so andere Profis wie Teilzeitarbeitskräfte aussehen lässt. Im Velodrom wurde er damals vom Belgier niedergesprintet und somit blieb dieses Monument wie die Vuelta a España (3. Platz 2019) eines der wenigen großen Rennen, die der sympathische Dominator tatsächlich noch nicht für sich entschieden hat.

Einen weißen Fleck hat Pogačar nun in Villars-sur-Ollon getilgt. Er hat die 89. Austragung der auf fünf Tage verkürzten Tour de Suisse und damit eines der prestigeträchtigsten mehrtägigen Etappenrennen mit gewohnter Dominanz und Rekordvorsprung auf Richard Carapaz (+6:32/„EF“) gewonnen. Auf der abschließenden Königsetappe gewährte er einer Fluchtgruppe kein Pardon. Er attackierte im finalen Anstieg nach Villars-sur-Ollon auf dem Col de la Croix, der drei Mal passiert wurde, und ließ die Konkurrenz spielerisch wie leidende Statisten aussehen. Bergspezialist Lenny Martinez (Bahrain) wehrte sich erfolgreich bis 900 Meter vor dem Ziel und wurde vernascht. Es wurde nach 150 Kilometern und 4000 Höhenmetern der 120. Profisieg des 27-Jährigen. „Es war ein superharter Tag, die Strecke war sehr schwierig. Am Ende musste ich alles raushauen“, sagte der Sieger.

Die eidgenössische Landesrundfahrt ist eines der großen Vorbereitungsrennen für die anstehende Tour de France, neben der Tour Auvergne – Rhône-Alpes (ehemals Critérium du Dauphiné). Dass diese von Isaac Del Toro – einem Teamkollegen Pogačars bei „UAE“, der auch die Tour fahren wird –, dominiert wurde, schmälert die Aussicht auf Erfolg in Frankreich für die Konkurrenz noch zusätzlich. In 13 Tagen geht es los und Giro-Sieger Jonas Vingegaard („Visma“) wird den Slowenen wohl noch am ehesten fordern können. Der Rest dürfte sich – sofern alle bei Gesundheit und auf dem Rad bleiben – wohl um den dritten Platz duellieren.

Reusser gewann bei den Frauen

Neu bei der Tour de Suisse, die wesentlich kompakter organisiert wurde, war auch, dass erstmals Frauen und Männer am selben Tag die gleiche Route absolvierten. Die Schweizerin Marlen Reusser (Movistar) gewann dabei sowohl die Schlussetappe als auch die Gesamtwertung der Frauen. „Das neue Format war ganz cool“, sagt die Steirerin Carina Schrempf, die nicht zum ersten Mal in der Schweiz fuhr. „Was ungewöhnlich für uns war, dass wir meist schon um 9 Uhr gestartet sind. Daher war schon um 6 Uhr Frühstück. Aber es war von der Hitze her gar nicht so viel schlechter. Vor allem am Anfang hat es noch nicht ganz so hinuntergeheizt. Im Finale war es dann aber natürlich brutal.“ Die Fahrerin von „Fenix-Premier Tech“ beendet die Rundfahrt auf dem 45. Platz.

Carina Schrempf bei der Tour de Suisse © IMAGO

Sie war als Domestikin von Yara Kastelijn im Einsatz, die Zehnte wurde. „Wenn es so heiß ist, dann fährt man ein paar Mal öfter zurück zum Auto und holt Eiswürfel und Getränke.“ Die Stimmung entlang der Strecke – vor allem in den Anstiegen – war dennoch eine Entlohnung für die Strapazen. Für Schrempf, die eine intensive Frühlingskampagne gefahren ist, war die Schweiz der Wiedereinstieg in das Renngeschehen. Sie hat sich zu Hause im Ennstal auf die kommenden Aufgaben vorbereitet. „Die Rundfahrt war gut, um wieder in den Rhythmus zu kommen.“