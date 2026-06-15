„Er ist so stark, ihm gehört die Zukunft.“ Mit Stolz blickte Helmut Dollinger, auch Coach der Worldtour-Mannschaft Astana, auf seinen Schützling Mic Willy. Der 15-jährige Schweizer sorgte über die klassische Distanz bei der Dolomitenradrundfahrt für eine Sensation: Als Vierter verpasste er nur knapp das Podest. Trainer Dollinger sieht in ihm gar den nächsten Pogačar. Warum, zeigt ein Vergleich: Osttirols Radheld Felix Gall bestritt im Alter von 15 Jahren ebenfalls seine erste Dolomitenradrundfahrt und finishte in 3:15 Stunden. Der Graubündner Mic kam nach 2:50 Stunden ins Ziel.

Sensation auch beim SuperGiroDolomiti

Für eine andere Überraschung sorgte Ex-Weltcup-Rennrodler Miguel Brugger. Der Tiroler holte sich bei Volksfeststimmung den Sieg beim „SuperGiroDolomiti“ (218 Kilometer, 5060 Höhenmeter ) und düpierte die Topstars. „Das ist mein absolutes Highlight auf dem Rad. Ich möchte gerne Profirennen fahren. Vielleicht war das eine gute Visitenkarte“, jubelte Brugger, der sich gegen Ötztaler-Sieger Daniel Federspiel durchsetzte. Dritter wurde der Südsteirer David Schöggl. „Miguel ist der kommende Mann der Szene“, sagte Federspiel. Bei den Frauen holte die Belgierin Ils van der Moeren ihren dritten Triumph nach 2023 und 2025 – samt Streckenrekord. Eva Schien aus Deutschland wurde Zweite, Katharina Machner (Österreich) Dritte. Prominentester Starter war wohl der mittlerweile 73-jährige Helmut Wechselberger, in den 1980er-Jahren Gewinner von Tour de Suisse und Österreich-Rundfahrt.

Vor dem Start der Dolomitenradrundfahrt. Über 2000 Radler nahmen teil © EXPA / Gruber

Der 112 Kilometer langen Dolomitenradrundfahrt über Gailbergsattel und Kartitscher Sattel stellte sich ein ebenso illustres Feld. So startete auch Isidor Ortner, der bisher alle Auflagen bestritt. Der älteste Teilnehmer war Martin Strobl mit 81 Jahren, Lara Auer mit 14 Jahren die Jüngste. Pech hatte Vorjahressieger und Staatsmeister Rene Pammer, der nach einem Sturz vor Oberdrauburg aufgeben musste. Zum Glück ging alles glimpflich aus. Am Ende holte der Kufsteiner Max Kuen seinen fünften Sieg und schrieb Geschichte: „Nach meinem vierten Sieg war ich schon so zufrieden, mit Nummer 5 bin ich jetzt nur noch chillig.“ Kuen setzte sich gegen Jan Kattanek von dolomite.bike und Amateur-Weltmeister Johnny Hoogerland durch. Bei den Damen reüssierte Vorjahressiegerin Daniela Traxl-Pintarelli. Die 42-jährige Tirolerin verwies Lena Zeiringer und Corina Pichler auf die Plätze.

Im Zeichen des Radsports

Generell stand die Region bei sommerlichen Temperaturen im Zeichen des Radsports. Über 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 26 Nationen bestritten die 38. Dolomitenradrundfahrt und den 11. Extremmarathon SuperGiroDolomiti, der von Lienz über Oberkärnten bis ins Friaul und retour führte. Die Rundfahrt wiederum ist der älteste Radmarathon Österreichs und wurde vor 75 Jahren zum ersten Mal veranstaltet – was am Vorabend im kleinen Rahmen mit Freunden und Wegbereitern rund um Tourismusverbandsobmann und OK-Chef Franz Theurl gefeiert wurde.

Ebenfalls bereits am Samstag starteten 140 begeisterte Kinder beim Kidsrace am Lienzer Hauptplatz. „Wir freuen uns über ein mehr als gelungenes Radwochenende. Bei tollem Wetter boten wir eine perfekte Organisation. Jeder kam auf seine Rechnung, ob Hobbyradler oder Elite“, zieht Theurl Bilanz.

Es folgt der Felix Gall-Empfang

Seit Tagen bereiten sich der TVB und die Gemeinde Nußdorf-Debant auf das nächste Radhighlight vor: Am Freitag, dem 19. Juni, wird dem Giro-Zweiten Felix Gall ein Empfang bereitet. Hunderte Fans werden am Lienzer Hauptplatz erwartet. Sie sind eingeladen, gemeinsam mit Gall in eigens bereitgestellten „Giro del Gall“-Shirts von Lienz zum Sportstadion Nußdorf-Debant zu radeln. Kostenlose Anmeldungen sind bis kommenden Donnerstag unter www.dolomitensport.at möglich.