Es herrschte geradezu überbrodelnde Feststimmung auf den Straßen und im Sportstadion von Nußdorf-Debant: Osttirol bereitete dem Giro d’Italia-Zweiten Felix Gall einen rauschenden Empfang. Rund drei Wochen nach Galls Husarenritt durch Italien trug man dabei rosa – die Farben des Giro. Los ging die Sause am Freitagabend zunächst am Lienzer Hauptplatz. Der Tourismusverband (TVB) Osttirol mit Obmann Franz Theurl und der Fanclub des Radstars um Stefan Mutschlechner hatten zum „Giro del Gall“ geladen: eine knapp über vier Kilometer langen Rad-Spritztour von Lienz nach Nußdorf-Debant, Galls Heimatgemeinde.

600 Fans kamen mit dem Radl

Rund 600 bestens gelaunte Fans ließen sich nicht bitten und kamen mit dem Radl in die Bezirkshauptstadt, wo Moderation und Partymusik bereits vorab die Wadeln zucken ließen. Von klein bis groß, von jung bis alt war alles vertreten. Die Schar der Zweiräder war ebenso bunt, 10.000-Euro-Highend-Rennräder rollten neben so manchem betagten Drahtesel durch die Straßen – angefeuert von vielen Schaulustigen.

Übersehbar war der Giro del Gall sowieso nicht, der TVB hatte für alle Teilnehmer kostenlos „Gall-Shirts“ bereitgestellt – in besagtem Rosa. An erster Position im Peloton fuhr natürlich er: Felix Gall. Umrahmt von bekannten Osttiroler Gesichtern wie Doppel-Olympiasieger und Neo-Rennradfahrer Benjamin Karl.

Rauschender Empfang in Nußdorf-Debant

Empfangen wurden die Radler in Nußdorf-Debant wenig später von einer illustren Schar von Ehrengästen aus Sport, Wirtschaft und Politik, von der Marktmusikkapelle sowie der Schützenkompanie – und weiteren fast tausend Fans, die ihren Felix mit Transparenten und Sprechchören willkommen hießen. Der Team-Decathlon-Fahrer war überwältigt: „Ich weiß gar nicht, wie ich so einen Empfang zurückgeben kann. Es macht mich stolz, dass das meine Heimat ist.“

Zeigte sich gerührt: Giro-Held Felix Gall © Andre Schmidt

Vorab wurde Gall in Anwesenheit des Tiroler Landeshauptmann-Stellvertreters Philip Wohlgemuth (SPÖ), von Bürgermeister Andreas Pfurner und Bezirkshauptfrau Bettina Heinricher besondere Ehre zuteil: Die Schützenkompanie zelebrierte den landestypischen Empfang. Wohlgemuth, auch für den Sport im Land zuständig, streute dem Giro-Zweiten Rosen: „Du hast den Radsport und Tirol auf die nationale, die internationale, sogar die Weltbühne gebracht.“ Dabei würde er nicht nur die Glückwünsche der Landesregierung übermitteln, sondern von allen 770.000 Tirolern. „Alle sind total begeistert von deinem Einsatz. Genau das brauchen wir in Tirol, ein sportliches Idol für die Kinder.“

Apropos Begeisterung: Die kam im Stadion nicht nur durch die launige Moderation – die Veranstaltung wurde per Live-Stream übertragen, auch TV-Teams vom ORF und von Eurosport stellten sich ein – auf, sondern auch durch die Musikeinlagen. So gab Sara De Blue, omnipräsente „Stimme Osttirols“, einige Songs zum Besten. Und als Überraschung für den berühmten Sohn seiner Marktgemeinde präsentierte Bürgermeister Pfurner eine „Weltpremiere“ an: Die Musikkapelle spielte eine Blasmusik-Interpretation des viral gegangenen Felix-Gall-Songs („ ... ist schneller als der Überschall“).

Pfurner erinnerte sich, dass Gall zunächst jeden Sport in Nußdorf-Debant ausprobierte – von Fußball über Taekwondo und Tennis bis Klettern – ehe er beim Rennrad landete. Und dass er einst als HAK-Schüler bei ihm um einen Ferialjob auf dem Bauhof der Gemeinde anfragte. „Dann wurde er ein Jahr später Junioren-Weltmeister. Und es wurde nichts aus unserem Mitarbeiter“, schmunzelte der Bürgermeister, der den „Gall-aktischen“ natürlich in höchsten Tönen lobte: „Du bist jetzt schon der größte Radsportler, den Österreich je gesehen hat – und dabei so ein feiner Kerl geblieben.“ Zusammen mit TVB-Obmann Theurl überreichte der Hausherr als Geschenk eine Jahreskarte für alle österreichischen Golfplätze. „Mutter Petra und Vater Bernhard haben uns verraten, dass Felix eigentlich nur zwei Sachen total gerne macht: Radl fahren und Golf spielen.“

Osttirol wirbt um den Giro d‘Italia

Touristiker Theurl hatte noch mehr im Gepäck: Wie von der Kleinen Zeitung exklusiv berichtet, wird er das Werben um eine Giro-Etappe für 2027 fortsetzen. In drei Wochen stehen erneut Gespräche in Mailand an, um die Rundfahrt nach 2011 wieder nach Osttirol zu holen. Dass dies kein leichtes Unterfangen ist („Salzburg hat zwei Millionen geboten“), verhehlte Theurl nicht. Aber: „Ich habe gesagt, wir sind die 23. Provinz von Italien. Ich will die Tarife haben, die die italienischen Orte haben. Da geht es um Beziehungen und Freundschaften.“

So plant Gall die weitere Saison

Nachdem bereits die Sonne hinter den Bergen verschwand und bevor es ans ausgiebige Schreiben von Autogrammen ging, verriet Gall noch seine Pläne für den Rest der Saison. Noch sei etwas Zeit, die Giro-Tage („Es waren drei perfekte Wochen“) Revue passieren zu lassen: „Momentan ist es entspannt. Ich trainiere bereits wieder, aber noch nicht intensiv.“

Keine lästige Pflicht für den „Gall-aktischen“: Bis in die späten Abendstunden schrieb der Radstar Autogramme © Andre Schmidt

Die kommenden Höhepunkte für den Osttiroler werden die Spanienrundfahrt Vuelta ab dem 22. August und voraussichtlich die Weltmeisterschaft in Montréal, Kanada sein. Sollte er da erneut triumphieren, dürfte die nächste Gall-Party nicht lange auf sich warten lassen. TVB-Obmann und Bürgermeister jedenfalls versicherten lachend: „Wir sind jetzt bestens eingespielt, die Event-Agentur Theurl-Pfurner steht parat.“