Keine Fanmeile und kein großes Public Viewing in Osttirol? Ungewöhnliche Ankickzeiten wegen der Zeitverschiebung? Für die Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte der Volksschule Nußdorf kein Problem. Anlässlich des ersten Spiels der österreichischen Nationalmannschaft bei der FIFA-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko verwandelte sich die Lehranstalt schon in den ersten Morgenstunden – Anpfiff gegen Jordanien war bekanntlich um 6 Uhr in der Früh – in eine kleine Fanzone.

Mit Popcorn-Fußballfrühstück

In der fußball-festlich geschmückten Schule genossen die Kinder gemeinsam ein gemütliches Popcorn-Fußballfrühstück und verfolgten das Spiel auf der Leinwand. Mit rot-weiß-roten Dekorationen, prächtiger Stimmung und großer Begeisterung feuerten die Schülerinnen und Schüler die ÖFB-Auswahl an. „Das war ein besonderes Gemeinschaftserlebnis, das allen noch lange in Erinnerung bleiben wird“, so Schulleiterin Tanja Eder-Possenig nach dem 3:1-Sieg von Rangnicks Kickern.

Auch in anderen Osttiroler Schulen wie im Nachbar-Gemeindeteil Debant oder in Tristach mutierten Klassenzimmer zu WM-Partyräumen. Nun heißt es aber wieder: lernen statt lärmen. Die beiden weiteren ÖFB-Vorrundenspiele finden am kommenden Montag um 19 Uhr gegen Argentinien sowie am darauffolgenden Sonntag um 4 Uhr gegen Algerien (Zeiten jeweils MESZ) statt.