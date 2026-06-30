In der Gemeinde St. Urban entsteht ein neues kommunales Infrastrukturzentrum. „Das zukunftsweisende Projekt vereint mehrere zentrale Einrichtungen unter einem Dach und schafft damit moderne Rahmenbedingungen für Sicherheit, Service, regionale Wertschöpfung und Gemeinschaft“, heißt es seitens der Gemeinde St. Urban.

Das neue Infrastrukturzentrum wird künftig das Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr St. Urban, den Wirtschaftshof der Gemeinde, einen flexibel nutzbaren Mehrzweckraum sowie einen Bauernladen beherbergen. „Durch die Bündelung dieser wichtigen Funktionen entsteht ein moderner Standort, der den Bedürfnissen der Bevölkerung, der Einsatzorganisationen und der regionalen Wirtschaft gleichermaßen gerecht wird“, heißt es in einer schriftlichen Aussendung.

Moderne Räumlichkeiten sollen passende Voraussetzungen für Ausbildung, Einsatzbereitschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr schaffen. Gleichzeitig erhält der gemeindeeigene Wirtschaftshof eine zeitgemäße Infrastruktur, die die Erfüllung der kommunalen Aufgaben sichern soll. „Der integrierte Bauernladen stärkt die regionale Landwirtschaft und bietet heimischen Produzentinnen und Produzenten eine wichtige Plattform zur Vermarktung ihrer hochwertigen Produkte.“

Die Gesamtinvestitionskosten für das Kommunale Infrastrukturzentrum belaufen sich auf rund 4,8 Millionen Euro. „Diese Investition ist ein klares Bekenntnis der Gemeinde zur langfristigen Sicherung und Weiterentwicklung ihrer Infrastruktur. Gleichzeitig werden nachhaltige Impulse für die regionale Wirtschaft gesetzt und die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger weiter verbessert“, heißt es abschließend.